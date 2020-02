Brasil Teste descarta coronavírus nos três familiares do brasileiro infectado na Itália

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Os casos foram excluídos após exames de laboratório Foto: Divulgação/Josué Damacena Os casos foram excluídos após exames de laboratório. (Foto: Divulgação/Josué Damacena) Foto: Divulgação/Josué Damacena

Os três familiares do homem infectado com coronavírus não estão mais sob suspeita de estarem contaminados. Os casos foram excluídos após exames de laboratório, informou o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann Ferreira. Esses familiares tiveram contato com o paciente contaminado no último domingo (23), em um almoço de família, após o homem retornar da Itália.

O morador de São Paulo, de 61 anos, infectado com coronavírus permanece em isolamento domiciliar e passa bem, informou a Secretaria Estadual de Saúde nesta sexta-feira (28). O paciente retornou de Turim, no norte da Itália, na sexta-feira (21) e teve o diagnóstico confirmado na quarta-feira (26).

“O paciente está muito bem e sairá da quarentena assim que sair dos sintomas clínicos”, disse o médico infectologista David Uip. A informação foi passada durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (28). David Uip ressaltou a importância de diminuir a expectativa da população em relação a disseminação do vírus. “Não é possível que nós consigamos evitar a transmissão de uma doença viral”.

De quinta-feira para sexta-feira, os casos suspeitos diminuíram de 85 para 66. Destes, 15 foram descartados laboratorialmente, 22 foram excluídos porque não preenchiam a critérios da OMS – Organização Mundial da Saúde (febre, tosse ou coriza e que tenha passado por um dos países ou contato com caso confirmado) e 18 suspeitos novos foram incluídos.

Cartilha de orientação e prevenção

O governo estadual informou que irá lançar uma cartilha de orientação e prevenção do coronavírus em cinco idiomas – português, inglês, espanhol, italiano e chinês – na versão impressa e eletrônica. Ela será distribuída a partir da próxima semana.

O Estado irá liberar R$ 30 milhões em recursos para as ações de prevenção e informação. “Um dos fatores mais importantes é a comunicação para que a população possa ter tranquilidade, não ter pânico, principalmente as mães. Percebi um temor generalizado entre mães e crianças e adolescentes”, disse o governador João Doria.

Primeiro coronavírus do País

O morador de São Paulo vindo da Itália foi o primeiro caso confirmado de contaminação pelo coronavírus do Brasil. O paciente de 61 anos estava assintomático e, depois de alguns dias, apresentou sintomas respiratórios. Ele procurou o Hospital Albert Einstein que constatou a doença.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil

Deixe seu comentário