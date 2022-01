Porto Alegre Testes gratuitos de coronavírus continuam disponíveis neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2022

Serviço está disponível das 9h às 16h em sete postos de saúde. (Foto: EBC)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre mantém neste domingo (23) a oferta de testes rápidos de coronavírus. Das 9h às 16h, são sete postos abertos com essa finalidade: Tristeza, Moab Caldas, São Carlos, Lomba do Pinheiro, Morro Santana, Assis Brasil e Navegantes. Os endereços podem ser conferidos no site oficial prefeitura.poa.br.

O serviço está disponível para quem apresenta sintomas como febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular. Também podem se dirigir às unidades de atendimento pessoas assintomáticas que mantiveram contato com caso positivo de covid e sem o esquema vacinal completo.

Todos passam por avaliação clínica nos próprios locais. Quem receber resultado negativo no teste de antígeno mesmo apresentando sintomas compatíveis com a doença poderá se submeter a procedimento RT-PCR, mais preciso.

A testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, a recomendação é do quinto ao décimo dia após o resultado positivo em teste feito pela pessoa com a qual se teve o contato.

Já a vacinação contra a covid será retomada nesta segunda-feira, 24. A lista de endereços, com dezenas de opções, será divulgada nas próximas horas.

Unidades móveis

Já nesta segunda-feira (24), a testagem volta a ser realizada nos 132 postos de saúde da rede municipal, incluindo cinco que voltam a funcionar após cinco dias de fechamento motivado por surto de coronavírus entre funcionários. Uma alternativa são as unidades móveis que percorrem bairros de Porto Alegre no período das 9h às 16h.

– Segunda-feira, 24: Ilha do Pavão (rua A nº 45 – Ilha do Pavão, bairro Arquipélago).

– Terça-feira, 25: Vila dos Papeleiros (rua Voluntários da Pátria nº 1.940, bairro Floresta).

– Quarta-feira, 26: Quilombo Fidelix (rua Sebastião Leão, bairro Cidade Baixa).

– Quinta-feira, 27: Vila Dique (rua Severo Dullius nº 165).

Conforme a diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer, a unidade móvel facilita o acesso da população à testagem rápida. “Levamos o exame a moradores de diferentes pontos da cidade, facilitando a testagem e isolando mais rapidamente os casos positivos”, explica.

A ação é financiada por recursos da Fase III do Projeto Testar RS, do Governo do Estado, e tem o objetivo de ampliar ações de diagnóstico e rastreio da Covid-19. A implementação do ônibus itinerante na Capital ocorre em um momento de alta demanda por testagem.

(Marcello Campos)

