Economia Teto do INSS pode superar R$ 7 mil após nova estimativa de inflação

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Revisão da equipe econômica aponta para o salto de 10,04% do índice responsável pelos reajustes salariais neste ano Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Revisão da equipe econômica aponta para o salto de 10,04% do índice responsável pelos reajustes salariais neste ano. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A elevação da estimativa de alta da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) para 10,04% vai impactar nos reajustes do salário mínimo, dos ganhos de aposentados e pensionista e elevar o teto do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para R$ R$ 7.079,50 a partir de janeiro. Teto do INSS é o valor máximo que o trabalhador pode receber de aposentadoria.

Com o novo percentual, o salário mínimo poderá subir dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.210,44 em 2022. A previsão inicial, apresentada na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) era de R$ 1.147, valor R$ 63,44 abaixo da estimativa atual.

Já o teto do INSS, saltará dos atuais R$ 6.433,57 para R$ R$ 7.079,50 (alta de R$ 645,93). Na proposta orçamentária entregue ao Congresso, o valor previsto era de R$ 6.832,45. Para aqueles que recebem uma remuneração mensal de R$ 3.000, o novo salário subirá para R$ 3.301,20.

Apesar de a previsão de reajuste tanto do salário mínimo quanto dos benefícios do INSS ser maior, eles não preveem um ganho real, com reposição do poder de compra dos aposentados e pensionistas.

Ao conceder um reajuste do salário mínimo abaixo da variação do índice de preços, o governo federal gasta menos. Isso porque os benefícios previdenciários não podem ser menores que o piso da remuneração. Cálculos mostram que cada real no salário mínimo implica despesa extra superior a R$ 350 milhões nos cofres públicos.

Segundo estimativas do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo é a base da remuneração de 50 milhões de trabalhadores e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia