Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

O meia marcou seu primeiro gol desde retorno ao clube Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio venceu o Vila Nova por 2 a 1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na noite desta sexta-feira (02) pelo Brasileirão da Série B. Biel e Thaciano fizeram os gols da vitória diante de pouco mais de 10 mil torcedores.

Esta foi a primeira partida após a demissão do ex-técnico Roger Machado e a chegada de Renato Portaluppi. No início da partida, Biel abriu o placar para o Grêmio. Na segunda etapa, Thaciano, que havia ingressado no lugar do autor do primeiro gol, anotou o segundo dos gaúchos.

Na saída de campo, o meia analisou o resultado conquistado durante o jogo. Antes de começar a falar sobre a partida, Thaciano fez um agradecimento a Roger, ressaltou a qualidade do treinador e falou sobre a chegada de Renato.

“Primeiro agradecer ao Roger, foi pouco tempo com ele, mas é um baita treinador, no dia a dia nos cobrando para dar o melhor. Faz parte do futebol, agora vem o professor Renato, conheço muito bem, vamos dar continuidade ao nosso trabalho firme e forte. Temos dez finais e vamos conseguir esse acesso”, disse Thaciano.

Sem Roger e ainda sem Renato na casamata, o tricolor foi comandado por César Lopes, técnico da equipe de transição. De longe, Renato comandou a equipe em contatos por telefone.

