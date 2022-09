Inter Gabriel, volante do Inter, valoriza lideranças e prevê emoção ao rever o Corinthians

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Jogador agradeceu o carinho do vestiário e da torcida e destacou a solidez da equipe antes do confronto na Neo Química Arena Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter enfrenta o Corinthians (SP) neste domingo (04), na Neo Química Arena, em São Paulo, em mais uma rodada do Brasileirão. Será um encontro entre Gabriel, ex voltante do Corinthians, com a fiel. O jogador vai enfrentar o Corinthians pela primeira vez após ser negociado entre os dois clubes, e disse que será uma emoção reencontrar a torcida. Gabriel atuou no clube paulista por cinco anos e conquistou o Brasileirão e três Paulistões.

“Será uma emoção muito grande. A primeira vez que volto. Acredito que a energia será legal. Até quando anunciaram meu nome aqui no Beira-Rio, a própria torcida aplaudiu”, falou o jogador em entrevista.

No primeiro turno, o volante ficou no banco no empate em 2 a 2, na partida marcada. Focado em ajudar o Inter a subir na tabela de classificação e seguir na luta pelo Campeonato Brasileiro, o jogador, de 30 anos, assegura que a raça que cativou as arquibancadas estará presente em busca dos três pontos.

No retorno à São Paulo, Gabriel terá como uma das atribuições conter Yuri Alberto. O ex-colorado enfrentará o time gaúcho pela primeira vez. O jogador colorado e os parceiros de setor defensivo trabalharão para manter a solidez e aproximar a equipe da inédita vitória na casa do Timão.

O Colorado nunca venceu o time paulista na Neo Química Arena desde que foi fundada.

