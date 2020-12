Variedades Thais Carla fala de aceitação do corpo e recebe elogio de Cleo: “Linda”

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Influenciadora digital compartilhou um texto sobre empoderamento feminino ao posar de biquíni no Instagram Foto: Reprodução/Instagram Influenciadora digital compartilhou um texto sobre empoderamento feminino ao posar de biquíni no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Thais Carla estava inspirada no Instagram. A influenciadora digital compartilhou cliques seus de biquíni e falou sobre aceitação do corpo e empoderamento feminino. Em um discurso afiado, ela incentiva suas seguidoras a usarem a roupa que quiserem, independente do peso.

“Nunca se falou tanto em empoderamento feminino e em aceitação do corpo da forma que ele é nesses últimos anos. Mas o que adianta pregar um discurso sem colocar ele em pratica? Vamos de fato viver o empoderamento e aceitar os nossos corpo, usando roupas e desfrutando de lugares que foram nos tirados. O verão esta logo aí. Vamos viver ele de uma forma diferente? Já se amou hoje?”, questiona a dançarina.

O post recebeu elogio até da cantora e atriz Cleo. “Linda”, declarou a filha de Fábio Jr. e Gloria Pires. Recentemente, Thais fez um desabafo sobre a frustração da carreira de dançarina. Em um vídeo, ela lamentou que sofreu bullying durante sua formação de dança. Thais, que é ex-bailarina de Anitta, detalhou o que mais ouvia quando reproduzia coreografias.

“Até quando o corpo gordo vai incomodar tanto as pessoas para ser piada, coisa ruim ou ser visto tão mal? O nosso corpo não é público, não é ponto de referência. É um corpo como outro qualquer. Todo mundo tem um corpo diferente. Ninguém é igual. Isso dói. Já teve tanta gente que fez piada sobre mim… na dança, escutava que eu era Friboi, baleia, barriga de gelatina, ‘quando ela começar a dançar vai tremer o chão inteiro’… as pessoas zombavam do meu sonho, do que eu queria. Tinha que fazer sempre três vezes mais por ser gorda”, relata.

Ela ainda relatou algumas dificuldades que enfrenta em seu dia a dia por ser gorda. “As pessoas esquecem que a gente não tem direito básico como sentar em bares, cinema, lanchonetes, festas… nos hospitais, não tem lugar para sentar, não tem maca boa, não tem lugar para tirar raio-x. A pessoa gorda é privada do básico, das coisas simples de viver, como se vestir”, lamenta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades