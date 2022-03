Acontece Theatro São Pedro abre nova temporada com eventos alusivos aos 250 anos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

Instituição permaneceu fechada ao público durante três meses. (Foto: Divulgação/ Diego da Maia)

Inaugurado em junho de 1858 e mais antiga instituição do gênero em Porto Alegre, o Theatro São Pedro abre nesta quarta-feira (23) a sua nova temporada. A programação abrange até o fim do mês uma série de atividades alusivas ao aniversário de 250 anos da fundação da cidade.

A primeira atração – com entrada franca – está marcada para o meio-dia e meia, com performance do coral Expresso 25 celebrando a efeméride da capital gaúcha. O evento faz parte do program “Musical Évora”, na Sala da Música.

Também nesta quarta-feira, a Orquestra da casa apresentará concerto com plateia restrita a convidados. Na regência estará o maestro Evandro Matté com solistas especialmente chamados a participar.

O tradicional prédio junto à Praça da Matriz (Centro Histórico) estava com portas fechadas ao público desde 23 de dezembro. A Secretaria Estadual da Cultura (Sedac) informou que o motivo da paralisação foi a necessidade de obras para modernizar o sistema de climatização interna, que se tornou obsoleto após várias décadas.

De acordo com o diretor artístico do Theatro, Dilmar Messias, a programação para o restante do primeiro semestre do ano está pronta e poderá ser conferida no novo site (teatrosaopedro.com.br), com lançamento previsto para esta sexta-feira (25).

Quinta-feira (23)

— 19h: recital “250 anos de Porto Alegre”, com a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul e participações especiais. O evento é organizado pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Porto Alegre.

Sexta-feira (24)

— 21h: peça teatral “Pode Ser que Seja só o Leiteiro Lá Fora”, de Caio Fernando Abreu (1948-1996). Durante uma noite em meados dos anos 1970, sete jovens ocupam uma casa abandonada para escapar da chuva. Enquanto espera o tempo passar, o grupo discute assuntos e acontecimentos típicos da juventude. O texto ficou proibido durante vários anos pela ditadura militar (1964-1985).

Sábado (25)

— 21h: show “Porto Que Te Quero Alegre”, com o cantor, compositor e arranjador Sérgio Rojas, na mesma data em que a cidade completa 250 anos. O músico se apresenta com violão e voz, acompanhado de Jorginho do Trompete, Daniel Vargas na bateria, Miguel Tejera no contrabaixo e Diogo Barcelos no piano, além de convidados especiais.

Domingo (26)

— 21h: Concerto da Orquestra Theatro São Pedro. Apresentação do pianista francês Théo Fouchenneret, com promoção da Aliança Francesa. No programa, “Sonata n° 31 – Opus 110”, de Ludwig Van Beethoven, “Rondo Capriccioso – Opus nº 14, de Felix Mendelssohn, e “Fantasia – Opus 17”, de Robert Schumann.

Ingressos disponíveis para retirada a partir desta quarta-feira na bilheteria (recepção do Multipalco), mediante a entrega de 2 quilos de alimento não perecível.

Terça (29)

– 17h: sessão de autógrafos de livros dos Carlos Saldanha Legendre (“O Esplendor dos Animais”), e de Jorge Trindade e outros: (in)imputabilidade e neurociências. Referidas obras tratam de poesia e de cultura científica, sendo ambas em primeiro lançamento ao público em geral.

Quarta (30)

– Meio-dia e meia: série “Musical Évora”, com apresentação de Angelo Primon e Giovanni Berti. Serão utilizados os instrumentos oud árabe, surbahar e sítara indiana, além de percussão e efeitos. Na Sala da Música, com entrada franca.

– 21h: série “Sarau do Solar”, com a dupla “50 Tons de Preta”. O espetáculo “Tira o Teu Racismo do Caminho” é majoritariamente autoral, permeado por músicas autorais dos discos “Voa e Então Vem” e apresenta dados importantes acerca da realidade da população negra. Inclui intervenções de convidados dançando e cantando, em coletivos formados por crianças e jovens de projetos sociais afrocentrados.

Quinta (31)

— 21h: série “Bach Brasil”, com o “Concerto de Brandemburgo”. Direção artística do maestro Fernando Cordella, com músicos locais e convidados de São Paulo e outras capitais.

(Marcello Campos)

