Thiago Silva e Cavani não vão renovar contrato com o PSG

13 de junho de 2020

Cavani, de 35 anos, é o maior goleador da história do clube francês. (Foto: Reprodução)

O zagueiro Thiago Silva e o atacante Edinson Cavani não terão seus contratos renovados com o Paris Saint-Germain para a próxima temporada. A informação foi dada por Leonardo, diretor esportivo do clube, em entrevista ao diário francês Le Journal du Dimanche.

“Foi uma decisão muito difícil de tomar. São jogadores que marcaram a história do clube. Sempre nos perguntamos se devemos continuar por um longo caminho ou se não vale a pena. As histórias foram muito bonitas, mas, sim, estão chegando ao fim”, disse Leonardo, que garantiu ter informado o técnico alemão Thomas Tuchel da decisão.

O dirigente também revelou a intenção do PSG de estender o compromisso dos atletas até o fim da temporada, com a disputa da Liga dos Campeões, competição na qual a equipe já está classificada para as quartas de final, após eliminar o Borussia Dortmund. No Campeonato Francês, encerrado por causa da pandemia do coronavírus, a equipe de Paris foi declarada campeã.

“Tivemos que tomar uma decisão lógica, até economicamente ou em relação à geração que está por vir. Nunca há um momento perfeito. Agora, a Liga dos Campeões ainda está por vir, e a ideia é continuar jogando com eles até o final de agosto. O que pode ser feito ainda não está claro”, afirmou o dirigente.

A notícia não chega a ser uma surpresa, pois vários meios de comunicação da França já especulavam a saída dos dois jogadores internacionais. Thiago Silva, de 35 anos, está no PSG desde 2012, vindo do Milan, enquanto o uruguaio Cavani, de 35 anos, e maior goleador da história do clube francês, chegou no ano seguinte.

