Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Zagueiro de 38 anos vai para o seu quarto Mundial de Seleções. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Colocando um ponto final em um dos mistérios a respeito da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou quem será o capitão da equipe: o veterano zagueiro Thiago Silva, 38 anos. A partida está marcada esta quinta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia.

O atleta atua no Chelsea (Inglaterra) e esta será a quarta Copa seguida do atleta desde 2010.

O técnico Tite, 61 anos, tem como política fazer um rodízio entre os jogadores que utilizam a braçadeira, escolhendo geralmente os mais veteranos. E até esta terça-feira (22), a identidade do escolhido era alvo de especulações.

Além de Thiago Silva, recentemente foram capitães da Canarinho o também defensor Marquinhos (Paris Saint-Germain, 28 anos), o lateral Daniel Alves (Pumas do México, 39 anos) e o volante Casemiro (Manchester United, 30 anos).

“Normalmente, o capitão é o atleta que é o mais longevo, que tem maior número de participações”, declarou Tite no dia 7 de novembro, quando revelou a lista de 26 convocados para o Mundial do Catar.

Agora, com a questão do capitão resolvida, resta saber quais serão os 11 titulares contra a Sérvia. O elenco verde-e-amarelo treinou nesta terça-feira a portas fechadas no estádio Grand Hamad, em Doha, em seu penúltimo dia de preparação para o duelo com os sérvios.

A principal dúvida é se Tite vai optar por um time ofensivo (com um jogador criativo como Lucas Paquetá ao lado de Casemiro) ou uma formação mais conservadora (com Fred ao lado do volante do United).

Se Paquetá for escalado, Vinícius Júnior (Real Madrid) deve entrar na ponta esquerda. Se o escolhido for Fred, as duas revelações do Flamengo brigarão por uma vaga nessa região do campo.

Trajetória

Thiago Silva iniciou a carreira m 1995, aos 11 anos, nas categorias de base do Fluminense, onde realizou toda a sua formação até 2003, quando tinha 19 anos e estreou entre os profissionais.

O zagueiro foi então emprestado ao RS Futebol Clube, disputando a terceira divisão do Campeonato Gaúcho. No ano seguinte, foi transferido para o Juventude, de Caxias do Sul. Chamou atenção ao se destacar no Brasileirão de 2004.

Em 2005, foi contratado pelo Porto, de Portugal, mas recebeu poucas chances de entrar em campo – não se adaptou ao clima lusitano e viu seus problemas respiratórios se agravaram. No mesmo ano, Thiago Silva foi emprestado ao Dínamo de Moscou (Rússia), mas também teve complicações de saúde e passou por uma tuberculose, ficando seis meses internado.

Sua volta para o Brasil se deu em 2006, de volta ao Fluminense. Em 2007, em um bom momento na carreira, conquistou a Copa do Brasil pelo Tricolor carioca e na temporada seguinte estava no time que chegou ao vice-campeonato da Copa Libertadores da América.

As características de Thiago Silva se revelaram apenas na sua segunda passagem no Fluminense: chute forte de perna direita, dribles, desarmes precisos e velocidade pouco usual para zagueiros. Após seu bom rendimento, o zagueiro foi contratado pelo Milan, em 2008.

Mas só em 2011 se consolidou como titular do clube italiano, sendo considerado o melhor do mundo de sua posição naquele ano. Ele ainda venceu o Campeonato Italiano na temporada 2010-11.

Em junho de 2012, o atleta foi negociado ao Paris Saint-Germain (França), onde jogou até agosto de 2020 e conquistou 23 títulos. Em seguida, assinou contrato com o Chelsea (Inglaterra) e logo venceu a Champions League.

Thiago Silva também é um dos capitães da Seleção Brasileira. Com a amarelinha, ele venceu a Copa das Confederações, em 2013, e a Copa América, em 2019. Há, porém, quem torça o nariz para o atleta – por conta da eliminação vexatória da Canarinho na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, quando a equipe caiu fora do torneio ao levar 7 a 1 da Alemanha.

