Esporte Atacante do Bayern de Munique, Sané vai desfalcar a Alemanha na estreia da Copa por problema físico no joelho

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

O jogador não treinou e vai perder a estreia de seu time na Copa do Mundo diante do Japão. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

O atacante Leroy Sané virou um problema para a Alemanha. Devido a um problema no joelho, o jogador do Bayern de Munique não treinou e vai perder a estreia de seu time na Copa do Mundo diante do Japão, na próxima quarta-feira, às 10h, no Estádio Internacional Khalifa, informa o Twitter oficial da seleção alemã.

“Leroy Sané vai perder o jogo de abertura de amanhã contra o Japão com um problema no joelho”, escreveu a seleção alemã, mas sem informar o tempo de recuperação do atleta. Sané sequer participou do treinamento na manhã desta terça-feira, em Al-Shamal. Os demais jogadores estão disponíveis para o primeiro jogo.

Sem Sané, o técnico Hansi Flick ainda possui 13 jogadores para exercer funções no meio de campo e no ataque. São eles: Karim Adeyemi, Julian Brandt, Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Mario Götze, Ilkay Gündogan , Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Youssoufa Moukoko, Thomas Müller e Jamal Musiala. A Alemanha e o Japão estão no grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Espanha e Costa Rica.

O objetivo é ganhar

Na véspera da estreia da Alemanha na Copa do Mundo do Qatar, o técnico Hansi Flick resolveu deixar de lado o discurso padrão e assumiu que seu time está na disputa para sair com o título, independente da pressão após a pífia campanha germânica no Mundial de 2018, na Rússia, quando caiu ainda na primeira fase. “Todas as grandes nações se propõem a se tornar campeãs do mundo, é por isso que estamos aqui no Qatar. Acho que você tem que lidar com a pressão de forma positiva. Temos de ir ao nosso limite absoluto de rendimento, podem esperar isso dos jogadores porque têm qualidades enormes.”

O profissional salientou que este é o objetivo da equipe. “Tivemos treinos muito bons nos últimos dias. Temos boas condições para o jogo. O grupo é muito forte, mas vamos para os jogos de forma muito positiva e estamos contentes por as coisas estarem a começar para nós”, completou Flick.

O comandante alemão também lamentou não poder contar com Leroy Sané, que estava escalado para jogar como ponta-esquerda na estreia ante o Japão, às 10h (de Brasília) desta quarta-feira (23), por conta de problemas no joelho.

