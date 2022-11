Esporte Argentina pode ser eliminada já na próxima rodada da Copa do Mundo, veja a combinação necessária

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Se perder para os mexicanos, a Argentina estará matematicamente eliminada. (Foto: Reprodução/Instagram)

A Argentina estreou com o pé esquerdo na Copa do Mundo do Catar: foi derrotada por 2 a 1 pela Arábia Saudita, de virada, nesta terça-feira. Com o resultado, a seleção de Lionel Messi larga atrás no Grupo C e liga o alerta vermelho para não ser eliminada ainda na fase de grupos, o que pode acontecer já na próxima rodada. Basta um resultado para os hermanos darem adeus ao torneio de forma antecipada.

A zebra Arábia Saudita largou na frente e soma três pontos de maneira isolada. México e Polônia, que não saíram do 0 a 0, ficaram com um ponto cada. A segunda rodada do Grupo C está marcada para acontecer no próximo sábado, dia 26, e os hermanos entrarão em campo sabendo que se trata de uma partida de vida ou morte.

Se perder para os mexicanos, a Argentina estará matematicamente eliminada. Isso porque a tricolor chegaria aos quatro pontos, mesma situação da Polônia caso vença a Arábia Saudita. Em caso de empate, os sauditas chegariam aos quatro. Como Messi e cia chegariam no máximo a três, não teriam mais chances de avançar.

Por outro lado, um confronto direto com um potencial segundo colocado como o México pode ser benéfico para a albiceleste. Se Messi e companhia vencerem os mexicanos, vão a 3 pontos e podem assumir até a segunda colocação, caso a Polônia não vença a Arábia Saudita.

Em caso de vitória dos poloneses, os comandados de Lionel Scaloni vão para a última rodada empatados em pontos com os sauditas. Vencendo os poloneses na última rodada, nesse cenário, iriam a 6 pontos, estacionando a Polônia em 4. O México só chegaria a 4, e só a Arábia Saudita chegaria aos mesmo 6.

Torcida revoltada

“Devolvam os gols”. A frase viralizou nos grupos de WhatsApp, redes sociais e na vida real dos argentinos, num país revoltado com o primeiro jogo da última Copa do Mundo do craque Lionel Messi. A derrota jamais imaginada, talvez uma das mais amargas num campeonato mundial.

Outras frases também circularam com intensidade após os três gols anulados da Argentina e a surpreendente virada da Arábia Saudita: “É sério, vou voltar a dormir”; “Os árabes são muito agressivos”; “O VAR acabou com o futebol”; “Que palhaçada é essa?”; “Chega, desliguei a televisão”; “A vida é uma merda”, e por aí foi.

Os argentinos acordaram cedo e com enorme expectativa. Afinal, era o primeiro jogo de uma Copa que muitos ainda acreditam que será da seleção de Messi. Mas a confiança na equipe decaiu de forma expressiva, depois de uma derrota inesperada e que foi um balde água gelada entre os apaixonados torcedores argentinos.

Até o ex-presidente Mauricio Macri, que estava presente no estádio, foi acusado nas redes sociais de ser pé frio. O ex-chefe de Estado teve a intenção de visitar a seleção de seu país, mas os jogadores decidiram que não era uma boa ideia. Macri não gostou, claro, mas torceu, como todos os seus compatriotas, e sofreu, como mostraram algumas fotos que circularam na rede social Twitter. Perder para uma seleção considerada das mais fracas da Copa será difícil de digerir para os que se consideravam os mais fortes.

