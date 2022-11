Esporte Cristiano Ronaldo deixará Manchester United após criticar o clube

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cristiano Ronaldo deve deixar o Manchester United por acordo mútuo, em efeito imediato.(Foto: Instagram/Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atacante Cristiano Ronaldo, do Manchester United, irá deixar o clube em efeito imediato, anunciou o time do campeonato inglês nesta terça-feira (22), marcando um final amargo para a segunda passagem do português por Old Trafford, depois de ele ter dito que se sentia traído pelo clube.

Uma entrevista explosiva com a TalkTV neste mês – na qual Cristiano disse não respeitar o técnico Erik ten Hag – estremeceu as relações com o clube para o qual ele havia voltado em agosto de 2021, depois de conquistar oito troféus importantes em sua primeira passagem entre 2003 e 2009.

O United disse na semana passada que abordaria os comentários de Ronaldo apenas após estabelecer os fatos completos, e acrescentou na sexta-feira que havia iniciado “medidas apropriadas” em resposta.

“Cristiano Ronaldo deve deixar o Manchester United por acordo mútuo, em efeito imediato. O clube o agradece por sua imensa contribuição ao longo de duas passagens em Old Trafford, marcando 145 gols em 346 jogos, e o deseja o melhor para ele e sua família no futuro”, afirmou o clube em nota.

“Todos no United continuam focados em manter o progresso da equipe sob o comando de Ten Hag, e em trabalhar juntos para conseguir sucesso em campo.”

No mês passado, Ten Hag disse que Ronaldo havia recusado entrar como reserva contra o Tottenham Hotspur pelo Campeonato Inglês, quando o atacante foi para o vestiário nos últimos minutos de jogo depois de ter sido colocado no banco.

O jogador de 37 anos ficou de fora da equipe que enfrentou o Chelsea no sábado seguinte, antes de retornar à equipe.

Ronaldo disse depois na entrevista que se arrependeu de deixar o campo mais cedo contra os Spurs, mas acrescentou que sua decisão aconteceu pois se sentia “provocado” por Ten Hag.

Em nota, o atleta afirmou que ama o clube e seus torcedores.

Manchester United à venda

Nesta terça-feira (22), a diretoria do Manchester United comunicou que o clube está à venda. Em nota oficial, os atuais donos do clube divulgaram que explorarão alternativas para impulsionar o crescimento do clube dentro e fora de campo. Uma eventual venda passa a ser cogitada.

Vender o clube é apenas uma das alternativas consideradas pela diretoria do clube, embora seja algo comum entre os principais times ingleses. No momento, o Liverpool está aberto para venda e o Chelsea foi vendido na temporada passada.

Os irmãos Avram e Joel Glazer, membros da diretoria do clube, explicaram as possíveis medidas da diretoria.

“Conforme buscamos continuar construindo a história de sucesso do clube, a diretoria autorizou uma minuciosa avaliação de alternativas estratégicas. Avaliaremos todas as opções para garantir que sirvamos a torcida da melhor maneira e que o Manchester United maximize o crescimento significante de oportunidades disponíveis ao clube hoje e no futuro”, relataram em nota oficial.

A família Glazer é proprietária do Manchester United desde 2005, quando Malcom Glazer adquiriu o clube por cerca de 790 milhões de libras. A gestão, no entanto, deixou a desejar em vários momentos e, na última década, viu um período de poucas conquistas para o Manchester United e muitas polêmicas desde a aposentadoria do ex-treinador Sir Alex Ferguson.

Recentemente, episódios envolvendo Cristiano Ronaldo tumultuaram os bastidores e o astro português concedeu entrevista na qual criticou a diretoria do clube. O atacante rescindiu seu contrato com o Manchester United. Os Glazer chegaram a ser alvos de protestos da torcida no início da temporada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte