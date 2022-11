Esporte França, a atual campeã do mundo, goleia a Austrália por 4 a 1

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

A França volta a campo no sábado (26) contra a Dinamarca, às 13h. (Foto: Twitter/Reprodução)

A França – atual campeã do mundo – estreou na Copa do Mundo goleando a Austrália. No driblem de corpo, no jeito de dominar a bola, a superioridade francesa estava lá para todo mundo ver nos primeiros minutos do jogo. Mas o futebol é inimigo da lógica e aos nove minutos os australianos atacaram pela primeira vez.

O Atkinson achou um caminho pela direita. Um raio que passou pelas costas dos zagueiros e foi comemorar. Livre inspiração em Usain Bolt.

Enquanto os australianos celebravam, os franceses lamentavam mais uma lesão. Lucas Hernandez torceu o joelho direito no lance do gol e precisou ser substituído pelo irmão caçula e foi justamente o Theo Hernandez quem achou o Rabiot na área para empatar.

Nesse time da França, um jogador chegou ao Catar sob a desconfiança de todos por causa da Copa de 2018, mesmo com o título. Tudo porque ele foi embora da Rússia sem marcar um gol sequer. Com quatro anos de atraso o Giroud resolveu esse problema. E ele fez de perna direita, que nem é a boa, provando que entende do ofício.

Mbappé, jogador preferido de fotógrafos, cinegrafistas e fãs, teve algumas chances de marcar. Ora faltava calma a ele e ao treinador, ora faltava velocidade para chutar antes de a zaga australiana chegar. Até que o Dembelê deu um presente ao camisa dez francês. Cruzamento perfeito!

É recebendo que se dá, no quarto gol da França, o Mbappé cruzou para o Giroud marcar. Quem diria, o Giroud – tão criticado após esses dois gols – virou o maior artilheiro da história da seleção francesa ao lado de Thierry Henry: 51 gols.

“É um orgulho enorme. Uma honra estar ao lado do Henry. Hoje eu tive a chance de finalizar as boas jogadas da equipe e do ponto de vista pessoal eu não poderia sonhar com nada melhor”, disse Giroud.

O peso de substituir o melhor jogador do mundo – Benzema está machucado – poderia derrubar qualquer um. Mas Giroud renasceu pra França.

A próxima rodada do Grupo D será disputada no sábado (26). A Austrália enfrenta a Tunísia, às 7h (de Brasília), enquanto a França joga contra a Dinamarca, às 13h (também de Brasília).

