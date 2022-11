Esporte Técnico da Alemanha assume favoritismo na Copa: “Estamos aqui para sermos campeões”

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Hansi Flick durante os trabalhos alemães nesta terça (22). (Foto: Philip Reinhard/DFB)

Na véspera da estreia da Alemanha na Copa do Mundo do Qatar, o técnico Hansi Flick resolveu deixar de lado o discurso padrão e assumiu que seu time está na disputa para sair com o título, independente da pressão após a pífia campanha germânica no Mundial de 2018, na Rússia, quando caiu ainda na primeira fase. “Todas as grandes nações se propõem a se tornar campeãs do mundo, é por isso que estamos aqui no Qatar. Acho que você tem que lidar com a pressão de forma positiva. Temos de ir ao nosso limite absoluto de rendimento, podem esperar isso dos jogadores porque têm qualidades enormes.”

O profissional salientou que este é o objetivo da equipe. “Tivemos treinos muito bons nos últimos dias. Temos boas condições para o jogo. O grupo é muito forte, mas vamos para os jogos de forma muito positiva e estamos contentes por as coisas estarem a começar para nós”, completou Flick.

O comandante alemão começou esta terça-feira (22) com uma notícia ruim: não poderá contar com Leroy Sané, que estava escalado para jogar como ponta-esquerda na estreia ante o Japão, às 10h (de Brasília) desta quarta-feira (23), por conta de problemas no joelho.

“É triste termos que passar sem Leroy. Ele é um jogador diferenciado. Há esperança de que ele possa jogar no domingo. Nós e a equipe médica estamos trabalhando nisso”, disse Flick, projetando o próximo compromisso germânico.

Como a Alemanha entrará em campo diante dos asiáticos é assunto mantido em sigilo pelo técnico alemão. Por enquanto, ele ressaltou que o veterano Thomas Müller, que há meses luta contra problemas físicos, estará sim em campo.

“Nossa motivação é enorme, todos sabemos que não fizemos isso na última Copa do Mundo. Tivemos que esperar muito tempo agora. Será importante que comecemos com um bom jogo. Na Copa do Mundo e na Euro perdemos o primeiro jogo, então meu foco está mais nisso e estou convencido de que vamos vencer”, destacou o volante Joshua Kimmich.

França goleia Austrália

Se o dia no Qatar começou com zebra, a França tratou de evitar a alegria de outro animal, o canguru, vencendo de goleada a Austrália por 4 a 1, de virada, no estádio Al Janoub, na estreia da Copa do Mundo. Atual campeã e uma das candidatas ao título, a seleção francesa levou um susto antes mesmo dos 10 minutos de jogo, quando Goodwin abriu o placar para a Austrália. A virada veio graças a gols de Rabiot, dois de Giroud — que teve a missão de substituir o cortado e melhor do mundo, Karim Benzema no time titular — e Mbappé.

A França, do técnico Didier Deschamps, teve de superar diversos desfalques, incluindo Kanté e Pogba, além de Benzema — todos fora do Mundial — para começar o torneio com o pé direito. Com a vitória, os franceses terminam a primeira rodada na liderança do Grupo D, com três pontos, enquanto a Austrália começa na lanterna, com zero. Dinamarca e Tunísia, que mais cedo empataram sem gols, dividem a segunda e terceira colocações, com um ponto cada.

A próxima rodada do Grupo D será disputada no sábado (26). A Austrália enfrenta a Tunísia, às 7h (de Brasília), enquanto a França joga contra a Dinamarca, às 13h (também de Brasília).

