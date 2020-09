Celebridades Tiago Abravanel conta pedido em casamento: “Estávamos em uma carruagem em Nova York”

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Ator (E) completou cinco anos ao lado de Fernando Poli Foto: Reprodução/Instagram Ator completou cinco anos ao lado de Fernando Poli. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Tiago Abravanel homenageou o marido, o produtor Fernando Poli, e lembrou como foi o pedido de casamento. “No dia 13 de setembro de 2015, estávamos em uma carruagem em Nova York, com você me pedindo em casamento e eu disse sim. A festa era para ser nesse próximo mês, mas ainda não vai acontecer, mas eu juro que vai daqui a pouco”, afirmou, explicando que a data da celebração, prevista para outubro deste ano, foi adiada por conta da pandemia do coronavírus.

De acordo com o ator e cantor, a maneira encontrada para comemorar neste ano foi básica. “Em 13 de setembro de 2020, não teve carruagem, nem presente incrível, nem mesmo lembrancinha comprada de última hora. Perdão, meu amor. Vou melhorar. Passe o tempo que for, o sentimento estará sempre marcado em nossas vidas. Parabéns, meu amor. Parabéns por me aguentar e permitir que seus cinco dedos se entrelacem com os meus. É assim que a gente vai seguir, lado a lado, de mãos dadas, juntos.”

Na declaração, Tiago diz que ele e Fernando já viveram muitas aventuras. “O tempo pode ser algo totalmente contabilizado, como cinco anos, 60 meses, 1825 dias… Mas quando a gente transforma esse tempo em sentimento, ele parece ser incontável. De acordo com o Googl, o número 5 é o numero das sensações, do espírito aventureiro… Nesse tempo, a gente já pode viver voos de helicóptero, mergulhos em Noronha até a perda de um ente querido. O 5 é o número das probabilidades de mudança, da versatilidade e das viagens. Cinco anos não seria tanto tempo pelas nossas idades, mas se eu for pensar em tudo o que a gente já viveu daria uma série de, pelo menos, cinco temporadas.”

