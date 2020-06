Celebridades Tiago Abravanel fala sobre casamento e planos de abrir parque de diversões

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

O ator tem mostrado mais detalhes da casa que divide com o parceiro, Fernando Poli. (Foto: Reprodução/Instagram)

Há mais de cem dias em casa, Tiago Abravanel tem aproveitado a quarentena para fazer lives e vídeos para os seus seguidores no Instagram. O ator tem mostrado mais detalhes da casa que divide com o parceiro, Fernando Poli.

O espaço ganhou o apelido de “Abravalândia”, um exemplo do que ele pretende construir no futuro. O sonho de abrir um parque de diversão segue apenas no papel, mas Tiago já foi visitar alguns terrenos.

“Vou ter meu próprio parque de diversões. Digo isso e as pessoas acham que é piada. Mas é sério. A Abravalândia vai nascer no Brasil”, contou Tiago em entrevista ao jornal ‘Extra’.

O casal está em quarentena há mais de cem dias em seu apartamento de mais de 500m2 no Brooklyn, Zona Sul da capital paulista. A casa chama atenção pelos brinquedos e decoração coloridos.

Em função da pandemia, Tiago e Fernando adiaram o casamento, marcado para outubro deste ano. “Ainda não pensamos numa nova data porque não dá mesmo para prever o que vai acontecer. A dinâmica dos eventos vai mudar. A última coisa que vamos ter de novo é aglomeração. E casamento é uma celebração para juntarmos os amigos e nossas famílias. Portanto, é melhor esperar mesmo”, contou.

