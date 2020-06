Magazine Geisy Arruda valoriza biotipo e vê empoderamento em fotos sensuais

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Geisy também usa a criatividade para encarar o confinamento e tem buscado formas de se aproximar e interagir com os fãs por meio das redes sociais Foto: Reprodução/Instagram Geisy também usa a criatividade para encarar o confinamento e tem buscado formas de se aproximar e interagir com os fãs por meio das redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Geisy Arruda está isolada por conta da pandemia do novo coronavírus mas, mesmo em meio a tanta apreensão, a modelo sabe ver o lado positivo da experiência. A influencer relata o que tem feito para tornar os dias mais leves.

“Eu consigo fazer home office e trabalhar de casa. Escrevo ‘Contos Eróticos’ e como digital influencer o meu trabalho é mais voltado para internet. Consigo gerar conteúdos tanto para o YouTube como para o Instagram. Estamos vivendo uma época muito triste e angustiante. É complicado se manter produtiva quando todos os dias são iguais, quando não sabemos como será daqui um mês”, comenta.

Geisy também usa a criatividade para encarar o confinamento e tem buscado formas de se aproximar e interagir com os fãs por meio das redes sociais. “Escrevi um livro durante a pandemia, que vou lançar mês que vem. São 13 contos eróticos. Tinha dias que conseguia escrever, outros nem conseguia pegar no lápis ou caneta para fazer um rascunho. Demorei cerca de dois meses para finalizar. Faço lives e é uma forma de se comunicar. Eu me arrumo, faço maquiagem, ligo o som, acendo um incenso e gero meus conteúdos. Os vídeos para o meu canal também gravo uma vez por semana. Comecei terapia e faço uma vez por semana. Então, não tem como romantizar o coronavírus e não admitir a força que ele tem no nosso psicológico e na nossa vida”, afirma.

Mesmo com tantos efeitos negativos da pandemia, Geisy tira lições desse momento. Durante o período cheio de emoções, a loira destaca importância de mudar os hábitos: “Sempre gostei de comer bastante e coisas gostosas. Eu treinava todos os dias. A dieta agora não é prioridade na minha vida. Minha saúde mental é muito mais importante. Se eu engordar dois, três, quatro quilos na quarentena eu consigo recuperar depois com a academia aberta e alimentação mais restrita. Não tenho preocupação de ter o corpo perfeito. Quero estar lúcida e ter a cabeça no lugar. Há dias que eu durmo tarde com ansiedade e o corpo fica mais cansado. A retenção de líquido e o inchaço fazem parte. Quando você pratica atividade física, o corpo fica acostumado”.

