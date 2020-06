Magazine Marília Mendonça faz nova tatuagem e explica com trecho de filme

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Em sua conta no Twitter, ela entrou em mais detalhes sobre sua paixão por tatuagens ao interagir com fãs Foto: Divulgação Em sua conta no Twitter, ela entrou em mais detalhes sobre sua paixão por tatuagens ao interagir com fãs. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Marília Mendonça fez um novo desenho na pele! A cantora mostrou a nova tatuagem aos seguidores no Instagram: um beija-flor na lateral do pescoço. Ao detalhar o significado da arte, a mãe de Léo – que havia sido previamente homenageado com outra arte – citou um trecho do filme “O Curioso Caso de Benjamin Button”, sucesso de Hollywood protagonizado por Brad Pitt.

“Não é apenas um pássaro qualquer, o seu coração bate 1200 vezes por minuto, bate as suas asas 80 vezes por segundo, se parassem as suas asas de bater, estaria morto em menos de 10 segundos. Não é um pássaro vulgar, é um milagre”, escreveu.

Em sua conta no Twitter, ela entrou em mais detalhes sobre sua paixão por tatuagens ao interagir com fãs. “Beija-flor é hiper signficativo. Sabia que o coração dele representa 20% do peso? É muita coisa massa!”, exclamou a sertaneja, fotografada com o herdeiro em clima junino para arraial em casa.

“Quando você compôs a música, você já sabia de todas essas coisas sobre o beija-flor?”, perguntou um seguidor. “Não. Eu sabia que ele era símbolo de liberdade”, alegou o par de Murilo Huff.

Na rede social, a intérprete de “Graveto” revelou que o beija-flor era sua quarta tatuagem. Ela tem o nome do filho, uma adaptação da logo de sua turnê “Por Todos Os Cantos”, o pássaro e um símbolo sobre sua amizade com a mãe, Ruth Moreira. “Essa é a do punho. Sou e minha mãe. Ela sempre me carregando. E o infinito do nosso amor”, afirmou a jovem.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine