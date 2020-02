Magazine Ticiane Pinheiro diz que já foi mais vaidosa e que primeira gravidez a tornou mais madura

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2020

Apresentadora conta que se depila e faz as unhas dentro da Record Foto: Divulgação Apresentadora conta que se depila e faz as unhas dentro da Record (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A segunda gravidez de Ticiane Pinheiro, 43, da pequena Manu, em 2019, foi muito mais fácil que a primeira, quando ela deu à luz Rafa Justus, dez anos antes. Mas, segundo Ticiane, os percalços e medos de uma mãe de primeira viagem a ajudaram a se tornar uma pessoa mais madura.

“É tudo mais tranquilo. Tenho mais maturidade e experiência como mãe. Muitas vezes me emociono porque sou aquela mãezona mesmo. Tive duas gestações tranquilas, mas na primeira eu ficava com medo de tudo. Já com a Manu, eu até a levo para a piscina às 17h30. Sei o que faço”, afirma a apresentadora.

E por falar em Rafa e Manu, ambas são muito amigas. Ticiane lembra que no primeiro mês de Manu a filha mais velha começou a despertar um ciúme, já que via a mãe tendo de sair de perto dela para amamentar a pequena. Mas já passou. Agora, Tici a considera uma “mini mãezinha”.

“A relação dela com a Rafa é maravilhosa. Rafa quer trocar fralda, dar banho. Ela sabe tirar gargalhadas da Manu. Brincam de boneca. Mas quando segura por muito tempo no colo ela fala que está pesada. Afinal, já tem dez quilos a pequena”, diz apresentadora, aos risos.

A parte mais difícil de tudo isso é a hora de sair de casa. Ticiane passou três meses gravando os episódios do novo Troca de Esposas, que estreia na próxima semana, e sempre está ao vivo diariamente no Hoje em Dia, ambos da Record.

A apresentadora afirma que conseguiu alinhar com a direção de ficar um pouco livre em um dos períodos para estar mais próxima de suas meninas. Para que tudo fique em ordem quando não está por perto, ela também conta com a ajuda da mãe, da sogra e do marido, o jornalista César Tralli.

Ticiane diz que toda essa rotina a deixou menos vaidosa. Tanto que ela arruma estratégias para se manter bonita para aparecer na TV. “Muitas vezes falo que preciso fazer o cabelo e dou um jeito. Nessa loucura toda, o tempo que eu tenho é para ficar com elas. Marco depilação e unha para 8h na emissora, antes do Hoje em Dia.”

“Agora [janeiro de 2020] que voltei a fazer ginástica. Coloco a Manu para dormir às 20h e desço na academia por uma hora”, completa a apresentadora, que tem como companhia a filha mais velha que adora brincar na esteira. “Eu consigo me desdobrar, mas já fui mais vaidosa, hoje a prioridade são elas.”

No Carnaval deste ano, Ticiane não vai desfilar. Ela diz que prefere ficar perto de sua família. “Mas em 2021 quem sabe?”, conclui.

