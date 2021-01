O TikTok foi o aplicativo com maior número de downloads nas lojas virtuais do Google e da Apple. (Foto: Reprodução)

O TikTok foi o aplicativo com maior número de downloads nas lojas virtuais do Google e da Apple no mês de dezembro de 2020. Os dados são de relatório divulgado na última semana pelo SensorTower, site especializado em análise de aplicativos e consultoria digital. O app de vídeos curtos ocupou a primeira posição no ranking de apps mais baixados por pelo menos dez meses no ano passado, chegando a ultrapassar o WhatsApp em número de downloads no ano.

A lista de apps mais baixados segue com o Facebook ocupando o segundo lugar, seguido pelo WhatsApp, Instagram e Zoom no top 5 mundial. O aplicativo de chamadas de vídeo Zoom esteve em evidência em 2020, principalmente por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus e da adesão ao trabalho remoto como medida de prevenção à covid-19.

O top 5 de aplicativos mais baixados em dezembro se manteve parecido por todo o ano de 2020 e, enquanto o WhatsApp e o Facebook se mantiveram entre os cinco mais baixados durante todo o ano, Instagram, Messenger e Zoom alternaram posições. O top 10 mundial também traz o Snapchat, Messenger, o app de vídeos curtos similar ao TikTok chamado SnackVideo, Telegram e o app de streaming da Netflix como os preferidos do mês de dezembro.

A primeira aparição do SnackVideo na lista de apps mais baixados foi no mês de julho, logo após a proibição do TikTok na Índia. Em agosto, o MX TakaTak apareceu na décima posição entre os apps mais baixados da Play Store, posição que voltou a ocupar em dezembro do ano passado. A proposta do app também é bastante similar a do TikTok, e o número de downloads de aplicativos deste tipo pode ter aumentado principalmente por que a Índia foi considerada o país que mais consumia o app no mês de junho, antes de sua proibição em território indiano.