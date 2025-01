Mundo TikTok restabelece seu serviço nos Estados Unidos e agradece a Donald Trump

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

O grupo agradeceu a Trump por garantir a "clareza e segurança necessárias" para sua operação Foto: Reprodução

A popular rede social de vídeos TikTok restabeleceu seu serviço nos Estados Unidos no domingo (19), após ter ficado inativa por algumas horas devido a uma lei que a proibia por motivos de segurança nacional. A plataforma, que possui mais de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, foi rapidamente inundada por vídeos de pessoas celebrando seu retorno.

A rede social atribuiu ao presidente americano Donald Trump o mérito de ter possibilitado a revogação da norma aprovada pelo Congresso em 2024.

Em uma mensagem publicada no X, o grupo agradeceu a Trump por garantir a “clareza e segurança necessárias” para sua operação e assegurar aos provedores de internet e lojas de aplicativos que seriam isentos das severas sanções previstas pela legislação, que ordenava o veto caso os proprietários chineses não vendessem a filial nos Estados Unidos.

Em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, pediu que Washington ouvisse “a voz da razão”. A China dá “grande importância à confidencialidade e segurança dos dados”, afirmou.

“Nunca pedimos nem pediremos a empresas ou indivíduos que coletem ou forneçam dados localizados em países estrangeiros de forma que infrinja a legislação local”, ressaltou Mao.

Trump anunciou que, ao assumir a presidência nesta segunda-feira, suspenderá a contestada lei e propôs que a plataforma seja controlada em 50% por acionistas americanos. A ByteDance, empresa chinesa controladora do TikTok, até agora rejeitou qualquer venda.

“Gostaria que os Estados Unidos tivessem 50% da propriedade de uma empresa conjunta”, disse o magnata republicano em sua rede Truth Social.

Ele também afirmou que o decreto que emitirá na segunda-feira estenderá o prazo para uma proibição. “Dessa forma, podemos alcançar um acordo”, explicou.

Trump declarou que sua “ideia inicial” é criar uma “joint venture” (sociedade conjunta) entre os atuais proprietários do TikTok “e novos proprietários, por meio da qual os Estados Unidos obteriam 50% da propriedade da empresa conjunta”.

Assim, o valor da plataforma poderia alcançar “centenas de bilhões de dólares, talvez trilhões”, estimou. Em um comício antes de sua posse, realizado no domingo em Washington, Trump insistiu em apoiar o aplicativo. “Francamente, não temos escolha, precisamos salvá-lo”, disse, destacando que havia “muitos empregos” envolvidos.

“Não queremos ceder nosso negócio à China, não queremos ceder nosso negócio a outras pessoas”, afirmou a seus apoiadores.

Para Dan Ives, analista da Wedbush, isso representa uma “grande vitória para o TikTok e uma vitória política para Trump”. “O aplicativo estava prestes a ser desligado, e Trump veio ao resgate neste jogo político com grandes interesses em jogo”, disse à AFP.

Trump conversou por telefone sobre o TikTok com o presidente chinês, Xi Jinping, na sexta-feira. Após meses de batalha judicial, a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou por unanimidade na sexta-feira uma legislação que proíbe a rede social caso seus proprietários chineses não a vendam. O tribunal máximo determinou que a lei não viola o direito à liberdade de expressão e que o governo dos Estados Unidos demonstrou preocupações legítimas sobre segurança devido à propriedade chinesa da plataforma.

“Não há dúvida de que, para mais de 170 milhões de americanos, o TikTok oferece uma importante via de expressão”, consideraram os juízes. “Mas o Congresso determinou que a transferência de propriedade é necessária para abordar suas bem fundamentadas preocupações sobre a segurança nacional em relação às práticas de coleta de dados do TikTok e sua ligação com um adversário estrangeiro.”

O TikTok desconectou o acesso de seus usuários nos Estados Unidos na noite de sábado (18).

“Uma lei que proíbe o TikTok nos Estados Unidos foi aplicada. Isso significa que você não pode usar o TikTok neste momento”, alertava uma mensagem ao tentar acessar a popular plataforma de vídeos curtos.

Além do TikTok, todos os aplicativos da ByteDance nos Estados Unidos foram desligados, incluindo outra rede social chamada Lemon8, para a qual migraram vários “TikTokers”. A lei em questão foi concebida como uma resposta à crença amplamente difundida em Washington de que o TikTok está sendo usado pela China para espionagem ou propaganda. As informações são do portal de notícias O Globo.

