Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

Jovem faz uma live na qual mostra a melhor cor de batom para cada tom de pele em canal de vendas no TikTok Shop, na Indonésia. (Foto: Rosa Panggabean/Bloomberg)

O internauta faz o scroll frenético de vídeos que mostram e explicam os mais diferentes tipos de produtos. Tira dúvidas ao vivo, e é respondido e tempo real. E, assim, em um clique, pode escolher e fazer a sua compra sem ter que pensar muito.

O algoritmo do TikTok, que já se provou um sucesso de audiência, está fazendo da rede social também uma máquina de vendas no Sudeste Asiático.

Em países como Indonésia, Filipinas, Malásia, Cingapura e Vietnã, onde o TikTok Shop já está em operação, o faturamento com vendas da plataforma chegou a US$ 4,4 bilhões no ano passado, segundo a consultoria cingapuriana Momentum. É sete vezes mais o valor de 2021, quando o serviço foi lançado.

E, agora, o TikTok se prepara para seu passo mais agressivo: estrear a plataforma de vendas nos Estados Unidos, apesar de todo o escrutínio que as autoridades americanas estão impondo à empresa – o estado de Montana vai proibir o uso da rede social em seu território a partir de 2024, por temor de que os dados de seus usuários sejam compartilhados com o governo autoritário de Pequim.

Controlada pela chinesa ByteDance, o TikTok prevê faturar US$ 20 bilhões no mundo inteiro com a expansão de seu serviço de vendas de produtos.

Segundo reportagem do Wall Street Journal, o TikTok Shop será lançado nos EUA ainda este mês. De forma similar ao programa “vendido e entregue pela Amazon” da varejista americana, a plataforma de vendas do TikTok fará o estoque dos produtos e vai oferecer uma série de itens de comerciantes chineses, de roupas a eletrônicos, passando por utensílios de cozinhas e peças de decoração.

Marketing, transações financeiras, logística e serviços pós-vendas das operações nos EUA ficarão a cargo do TikTok, afirma a reportagem do WSJ. Os usuários poderão avaliar os produtos vendidos pelo TikTok e seus parceiros.

Nos países onde já está operando, o TikTok Shop virou não só uma febre entre os usuários, como também uma importante fonte de renda para empreendedores. Região que abriga 670 milhões de habitantes, o Sudeste Asiático vive um boom econômico e, até então, o e-commerce local era dominado pelas marcas Shopee, de Cingapura; Tokopedia, da Indonésia, e a chinesa Lazada.

Mas o TikTok rapidamente mudou este cenário. Na Indonésia, país de estreia do Shop, vendedores relatam que a plataforma chega a responder por 90% de seus faturamento. A empresa cobra uma comissão de cerca de 8%, maior do que outras plataforma, mas os sellers alegam que vale a pena: o TikTok oferece workshops regulares e a mentoria de um gerente de contas, que dá conselhos sobre conteúdos a serem produzidos ou como fazer uma promoção.

“Quero me tornar o próximo Forrest Li”, sonha alto Hank Wang, que gerencia um elenco de cerca de 50 apresentadores de uma loja de cosméticos da Indonésia que vende seus produtos no TikTok.

Forrest Li é o chinês fundador da Sea, a maior empresa de internet do Sudeste Asiático. Aos 33 anos, Wang aposta alto no sucesso do TikTok Shop. Ele se mudou de Xangai para Jacarta há sete meses e abriu sua empresa, a Flame Media, apesar de não falar o idioma local.

Quem visita a Flame Media pensa estar dentro de uma tradicional lojinha da capital da Indonésia. Numa tarde de julho, dezenas de vendedores se revezavam na venda de cosméticos, lentes de contato e acessórios para cabelo. Uma mulher ajudava uma cliente em potencial a escolher a cor certa de batom para seu tom de pele, enquanto um homem anunciava aos gritos a última promoção de comprimidos de vitaminas.

Mas não se trata de uma loja de rua barulhenta. E sim, de um mercado virtual, transmitido ao vivo no TikTok.

Wang orienta sua equipe a vender produtos de marcas como a francesa L’Oreal. E divide os lucros com os anfitriões da transmissão ao vivo. Mas se a Flame Media profissionalizou as vendas de algumas lojas no TikTok, grande parte do conteúdo da plataforma Shop na rede social ainda emula o espírito despojado e informal dos vídeos que são a marca da rede social e que, segundo especialistas, fazem dela um sucesso maior do que o conteúdo cuidadosamente encenado do Instagram, por aproximar as marcas da audiência de forma mais genuína.

O aspecto amador dos vídeos, porém, vem acompanhado de muito técnico. Alguns vendedores ganham um gerente de contas, que orienta sobre conteúdos e promoções. Outros ganham o apoio de influencers, que os ajudam a alcançar uma audiência maior.

Com mais de 1 milhão de seguidores, Suanto, ou Kohcun na sua persona on-line, é um dos influencers de mais sucesso no TikTok Shop da Indonésia. Aos 36 anos, ele faz transmissões ao vivo com estilo despojado e informal vendendo de celulares Samsung a bolsas Louis Vuitton, numa jornada de seis horas diárias.

