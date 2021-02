Esporte Times brasileiros vão enfrentar equipes do Peru e Venezuela na fase preliminar da Libertadores deste ano

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Definição dos participantes sofre atrasos por causa da pandemia, que atrasou competições nacionais. (Foto: Divulgação/Conmebol)

Realizado pela Confederação Sulamericana de Futebol (Conmebol) na última sexta-feira, o sorteio dos jogos das três fases preliminares da edição 2021 da Copa Libertadores da América – a partir de 16 de fevereiro – refletiu um calendário marcado por adiamentos decorrentes da pandemia. Não por acaso, há jogos com data marcada mas ainda sem protagonistas definidos.

Ao menos uma coisa já se sabe: na primeira fase, as equipes jogarão com rivais do mesmo país.

Países como Chile e Uruguai ainda não definiram os seus participantes, pois os respectivos torneios nacionais ainda não foram finalizados.

Já os clubes brasileiros serão conhecidos após a Copa do Brasil: caso Palmeiras (que tem vaga garantida no torneio continental por ser o campeão de 2020) vença o Grêmio, a vaga será transferida para o Campeonato Brasileiro. Com isso, o País terá cinco vagas diretas e duas para a chamada “Pré-Libertadores”.

Esse cenário de indefinições fez com que os clubes brasileiros para a fase preliminar fossem nomeados como “Brasil 7” e “Brasil 8”, que enfrentarão respectivamente o Ayacucho do Peru e o Deportivo Lara, da Venezuela na segunda fase da “Pré-Libertadores”. Os dois brasileiros terão primeira partida em casa, decidindo fora a classificação para a terceira fase.

Caso o time “Brasil 7” passe pelo Ayacucho, enfrentará o Del Valle ou “Chile 4” na 3ª fase da pré-Libertadores. Já o “Brasil 8”, caso supere o Deportivo Lara, terá pela frente San Lorenzo ou “Chile 3”.

No momento, Inter (já garantido oficialmente), Flamengo, Atlético-MG e São Paulo estão se classificando para a fase de grupos da Libertadores. Atual quinto colocado, o Fluminense depende do Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil para entrar diretamente na fase de grupos.

Já o Grêmio, Corinthians, Bragantino, Athletico-PR, Santos, Ceará e Atlético-GO estão na disputa pelas vagas na Pré-Libertadores.

A novidade no regulamento desta Libertadores é que se um clube for eliminado na penúltima fase da chamada Pré-Libertadores, além de não avançar para a fase de grupos, não conquista sequer uma vaga para a Copa Sul-Americana. Somente clubes eliminados na terceira e última fase preliminar conseguiriam vaga no outro torneio continental.

Resumo

A primeira fase preliminar será disputada por seis equipes provenientes de Bolívia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, em jogos de ida-e-volta. Na segunda fase, serão 16 times, 13 deles dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Além dos três classificados da primeira fase.

A terceira fase será disputada pelas oito equipes vencedoras da fase anterior. Em caso de empate no placar agregado, será aplicada a regra do gol marcado fora de casa. Persistindo a igualdade, a decisão será nos pênaltis. Os vencedores se classificam à fase de grupos.

As datas reservadas para as fases preliminares são as seguintes: fase 1 entre 16 a 18/2 e 23 a 25/2; fase entre 2 a 4/3 e 9 a 11/3, e fase 3 entre 16 a 18/3 e 6 a 8/4. E, nesta situação, mais problemas: como o Grêmio decidirá a Copa do Brasil nos dias 28/2 e 7/3 e, em caso de derrota, pode ir para a fase 2, é possível que a Conmebol adie o confronto.

Uruguai

O Uruguai tem até o dia 7 de fevereiro para definir o classificado à primeira fase da Libertadores. Então a Associação Uruguaia vai entrar em contato com os primeiros colocados perguntando se eles desejam jogar tal fase ou se vão arriscar esperar o corte para a fase de grupos.

Se o 1º colocado preferir esperar e tentar vaga numa fase mais avançada, vão chamar o 2º e assim por diante, até alguém aceitar. No dia 21 deste mês, o procedimento será repetido para definir os classificados à segunda fase.

