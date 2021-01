Uma única aposta – de Fortaleza (CE) – levou o prêmio de R$ 21.898.260 do concurso nº 2.337 da Mega-Sena, realizado neste sábado (23) em São Paulo. As dezenas contempladas foram 02, 09, 34, 49, 51 e 55. O próximo sorteio está marcado para a quarta-feira (27), com um prêmio principal estimado de R$ 2 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer agência lotérica ou no site da Caixa Econômica Federal.