Rio Grande do Sul Ação contra a violência doméstica e familiar é realizada em condomínios em Capão da Canoa e Xangri-lá

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A iniciativa foi realizada pela Polícia Civil Foto: Polícia Civil/Divulgação A iniciativa foi realizada pela Polícia Civil. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil realizou, na tarde deste sábado (06), uma ação nos condomínios de Capão da Canoa e Xangri-lá, no Litoral Norte gaúcho, com o intuito de informar sobre a Lei n° 15.549/20, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação aos órgãos de segurança a ocorrência de violência doméstica ou familiar ocorrida nos condomínios residenciais.

Conforme a lei, publicada em 4 de novembro de 2020, os casos envolvendo violência doméstica nas unidades condominiais ou áreas comuns deverão ser comunicados pelos síndicos à Polícia Civil, sem prejuízo da comunicação à Brigada Militar, nos casos urgentes.

A comunicação poderá ser encaminhada por meio da Delegacia Online, WhatsApp da Polícia Civil ou pessoalmente, sempre que o síndico ou administrador do condomínio tomar ciência da agressão, contendo informações que possam contribuir para a identificação da possível vítima e do possível agressor, sendo preservada a identidade do denunciante.

De acordo com a delegada Jeiselaure Rocha de Souza, a lei engaja a sociedade no enfrentamento da violência doméstica, desmistificando a cultura de que “em briga de marido e mulher não se mete a colher”. “Precisamos diminuir os índices de subnotificação da violência de gênero, e o debate e a informação sobre o assunto fazem parte de desse processo para gerar essa mudança cultural”, esclareceu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul