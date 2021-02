Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre define destino de recursos federais para enfrentamento ao coronavírus

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Prefeito em exercício participou de reunião sobre o tema Foto: Alex Rocha/PMPA Prefeito em exercício participou de reunião sobre o tema. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O prefeito de Porto Alegre em exercício, Ricardo Gomes, participou neste sábado (06) de uma reunião com as secretarias municipais da Fazenda, do Desenvolvimento Social e Extraordinária de Enfrentamento ao Coronavírus para tratar do destino dos recursos federais direcionados ao combate da Covid-19 não utilizados no ano passado e autorizados para uso da prefeitura em 2021.

Ao todo, são R$ 12 milhões que deverão ser aplicados em políticas de assistência social, vinculadas às estratégias emergenciais de combate à Covid-19. A verba deverá ser encaminhada para a seguridade alimentar, cuidados especiais com a população de rua e para o fortalecimento do atendimento da assistência social em todas as regiões de Porto Alegre.

“Neste momento, decidimos conjuntamente destinar a verba à assistência social, que atende pessoas em vulnerabilidade, reforçando os cuidados básicos com a população”, defendeu Gomes. Nesta segunda-feira (08), às 14h, a sugestão será apresentada ao Conselho Municipal de Assistência Social para aprovação da reprogramação dos valores.

