Polícia Casa de jogos de azar é fechada em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











No local, havia várias máquinas de jogos ilegais Foto: Polícia Civil/Divulgação No local, havia várias máquinas de jogos ilegais. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil, em ação conjunta com a Brigada Militar e a Guarda Municipal, fechou uma casa clandestina de jogos de azar em Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, na noite de sexta-feira (05).

Após uma denúncia, os agentes verificaram grande movimentação de veículos no local. Diante disso, adentraram no estacionamento e, ao fundo, em uma construção de alvenaria, constataram a prática da contravenção penal.

Foram apreendidas 91 ceduleiras, 91 placas-mãe, além de um conjunto de bingo e dinheiro. Os responsáveis pelo estabelecimento ilegal foram encaminhados à delegacia para registro de termo circunstanciado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia