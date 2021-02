Brasil Os insumos para produzir 2,8 milhões de doses da vacina de Oxford já chegaram ao Brasil

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

O contêiner com cerca de 90 litros do insumo foi levado até a sede da Fiocruz por um caminhão escoltado. (Foto: Reprodução/Twitter)

O primeiro lote do IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) para a produção da vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19 chegou ao Brasil neste sábado (6). Os insumos foram recebidos pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e pela presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade Lima, no Centro Tecnológico de Vacinas (CTV) de Bio-Manguinhos, no Rio de Janeiro. A matéria-prima vai permitir a produção de 2,8 milhões de doses.

O avião trazendo ao Brasil o IFA da vacina da AstraZeneca/Oxford saiu de Xangai, na China, na sexta-feira, e pousou no Aeroporto Internacional do Galeão (RJ) às 18h20min deste sábado. O contêiner com cerca de 90 litros do insumo, armazenado a -55°C, foi levado até a sede da Fiocruz por um caminhão escoltado.

Além desse primeiro lote, ao longo de fevereiro o Brasil receberá mais duas cargas do insumo da vacina de Oxford – totalizando 15 milhões de doses neste mês. A Fiocruz tem previsão de entregar ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), em março, 15 milhões de doses da vacina.

A primeira entrega, com 1 milhão de doses, deverá ocorrer na semana de 15 a 19 de março – para uso do imunizante, há necessidade do aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para registro definitivo da vacina no Brasil.

Até junho, serão enviados 14 lotes de insumo para a produção de 100,4 milhões de doses da vacina de Oxford pela Fiocruz. Já com a liberação de exportação pelas autoridades chinesas dessa primeira remessa de IFA, os próximos embarques têm os trâmites alfandegários garantidos.

O próximo passo é a incorporação tecnológica para a produção nacional do IFA na planta industrial do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) a partir de abril. “A previsão é de que a validação dos processos do IFA nacional esteja concluída em julho, para que então seja solicitada a inclusão do novo local de fabricação do insumo no registro da vacina. Com isso, a partir de agosto, a Fiocruz já começará a entregar vacinas 100% produzidas em Bio-Manguinhos/Fiocruz”, afirmou a fundação.

Com a chegada do primeiro lote do IFA, começará na quarta-feira (10) o descongelamento do ingrediente, o que vai permitir a formulação do lote de pré-validação dois dias depois, para garantir que o processo esteja totalmente adequado à produção da vacina. Os segredos industriais que garantem a formulação correta já foram compartilhados com a Fiocruz. Entre os dias 13 e 17 será a fase de envase, recravação, revisão, rotulagem, embalagem e controle de qualidade do produto. No dia 18 está prevista a liberação interna do primeiro lote para a aprovação da Anvisa. As informações são do Ministério da Saúde e da Agência Brasil.

