Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2022

Pela primeira vez, tanto o futebol masculino quanto as Gurias Coloradas disputarão a Libertadores no mesmo ano Foto: Ricardo Duarte/Inter Pela primeira vez, tanto o futebol masculino quanto as Gurias Coloradas disputarão a Libertadores no mesmo ano. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Pela primeira vez na história, tanto o time do feminino quanto o masculino estão classificados para a Libertadores do ano que vem. A vitória do Inter sobre o Ceará, como o time masculino, garantiu a classificação antecipada. Já as comandadas de Maurício Salgado, garantiram a vaga no mês de setembro.

Gurias Coloradas

A competição continental para as Gurias Coloradas acontece entre os dias 5 e 21 de outubro de 2023. A Colômbia será o país-sede. A edição será a primeira disputada pelas Gurias, que jamais haviam chego à decisão do Nacional. A classificação colorada, foi conquistada após o Inter eliminar o São Paulo, no Morumbi.

Inter de Mano Menezes

Na temporada de 2023, o time de Mano Menezes estará na sua 15° participação seguida na Libertadores da América. Campeão da América por duas oportunidades, o clube gaúcho disputou nos últimos três anos, 2019, 2020 e 2021. O Colorado é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 64 pontos conquistados em 34 rodadas.

