Grêmio Grêmio promove ação em alusão ao Outubro Rosa

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2022

"Saúde e autocuidado da mama" foi o tema abordado durante os encontros. Foto: Grêmio/Reprodução "Saúde e autocuidado da mama" foi o tema abordado durante os encontros. (Foto: Grêmio/Reprodução Foto: Grêmio/Reprodução

Integrando as ações do Outubro Rosa promovidas pelo Grêmio, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) organizou nesta quinta-feira (27) uma tarde de conhecimento e orientação às mulheres colaboradoras e atletas do clube gaúcho.

Na ocasião, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, Imama, realizou a palestra “Saúde e autocuidado da mama”, que aconteceu em dois momentos, no Auditório da Administração da Arena do Grêmio.

Colaboradoras, atletas do elenco Sub-20 e do elenco profissional do Tricolor estiveram presentes e participaram da ação, que contou também com sorteios de brindes entre as participantes.

