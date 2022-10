Música Jerry Lee Lewis, lenda do rock, morre aos 87 anos

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jerry é considerado um dos pioneiros do rock'n'roll ao lado de nomes como Elvis Presley e Carl Perkins. Foto: Reprodução/Instagram Jerry é considerado um dos pioneiros do rock'n'roll ao lado de nomes como Elvis Presley e Carl Perkins. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jerry Lee Lewis, lenda do rock, morreu aos 87 anos. A morte foi confirmada por Zach Farnum, agente do cantor norte-americano, nesta sexta-feira (28).

Jerry é considerado um dos pioneiros do rock’n’roll ao lado de nomes como Elvis Presley e Carl Perkins. Suas interpretações sempre intensas de clássicos como “Great balls of fire” e “Whole lotta shakin’ goin’ on” no final da década de 1950 ficaram para sempre marcadas na história do rock.

Em 1957, o cantor e pianista se casou com uma prima de 13 anos, Myra Gale Brown. Outros sete casamentos seguiram, incluindo um que durou entre 1985 e 2005.

Pioneiro

Nascido em Lousiana, ele era considerado o último dos pioneiros do rock ainda vivo. Foi em Memphis, nos Estados Unidos, que Lewis iniciou seu envolvimento com a música, na Sun Records, nos anos 50.

Apelidado de “The Killer”, ele estava entre os primeiros músicos introduzidos no Hall da Fama do Rock, em 1986, e gravou mais de 40 álbuns.

O estilo de tocar piano e cantar, sempre de forma enérgica e estridente, marcou hits como “Great Balls of Fire” e “Whole Lotta Shakin ‘Goin’ On”, músicas essenciais para moldar o som inicial do rock.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Música