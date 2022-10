Política Prefeitura divulga esquema de transporte para o segundo turno das eleições em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2022

Para o segundo turno, serão aproximadamente 6 mil viagens, com estimativa de transportar 360 mil passageiros. Foto: Alex Rocha/PMPA Para o segundo turno, serão aproximadamente 6 mil viagens, com estimativa de transportar 360 mil passageiros. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre organiza uma operação especial de transporte público e limpeza para o segundo turno das eleições deste domingo (30). Em relação ao primeiro turno, haverá aumento na oferta de viagens de ônibus. “Comparado a um domingo típico, o incremento representa cerca de 50%”, afirmou a prefeitura.

No primeiro turno das eleições foram cerca de 5,6 mil viagens e 303 mil passageiros transportados. Para o segundo turno, serão aproximadamente 6 mil viagens, com estimativa de transportar 360 mil, mas capacidade para 500 mil passageiros. O custo da operação está estimado em cerca de R$ 1,2 milhão.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) estará nas ruas com 361 trabalhadores entre garis, motoristas e fiscais com o auxílio de 27 caminhões que farão a limpeza e varrição em todas as seções eleitorais das 17h às 23h. O serviço de fiscalização do DMLU também vai atuar durante o domingo. Os fiscais estarão atentos ao descarte irregular de santinhos em via pública.

Reforço de linhas

As linhas que apresentaram maior demanda ou necessidade de incremento de oferta no primeiro turno serão reforçadas para este domingo. São elas: 5203 Triângulo 24 de Outubro/Auxiliadora; 165 Cohab; 184 Juca Batista; 244/2441 Santa Teresa e Santa Teresa via Mariano de Matos; 2631 e 2632 Orfanotrófio Jardim Medianeira e Organotrófio Azenha; 283 Ipanema; E209 Restinga até a Otto; 210 Restinga Nova; 2685 Belém Novo até a Otto; 3448 Santa Maria Azenha; 347 Alameda; 3948 Mapa Antônio de Carvalho.

Além disso, as linhas 398 Pinheiro e 631 Parque dos Maias serão operadas com mais veículos articulados. Também serão disponibilizados veículos extras na reserva.

A fiscalização será reforçada para monitorar a operação durante o horário de votação. Informações podem ser solicitadas pelos telefones 118 e 156.

Bloqueios

A avenida Padre Cacique será bloqueada junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), no sentido bairro-Centro, entre a Barão do Cerro Largo e José de Alencar, durante todo o dia neste sábado (29), e também neste domingo (30).

