Política “Tiro em Lula”: Wallace, do vôlei, se desculpa e admite erro após má repercussão de post

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

"Estou aqui para pedir desculpas, foi um post infeliz, eu errei", disse o jogador em um vídeo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois da má repercussão de sua postagem nas redes sociais incitando que alguém desse um tiro no presidente Lula, o jogador de vôlei Wallace usou a mesma conta para fazer um pedido de desculpas. O atleta do Cruzeiro se referiu a postagem como um erro e disse não ser favorável à violência.

“Estou aqui para falar dos stories de ontem junto com a enquete. Acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria a violência contra qualquer pessoa, principalmente contra o nosso presidente. Estou aqui para pedir desculpas, foi um post infeliz, eu errei. Quando você erra não tem jeito, tem que assumir seu erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar à violência ou ódio, não é da minha pessoa. Não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que quero passar pra ninguém. Um abraço”, afirmou o ex-jogador da seleção brasileira em um vídeo divulgado em sua própria conta.

A postagem de Wallace, feita na última segunda, gerou uma série de repercussões. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, disse nessa terça (31) que a Advocacia Geral da União (AGU) foi acionada para tomar providências contra o jogador.

“Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas!”, escreveu o ministro.

A ministra do Esporte Ana Moser também se manifestou. Em sua conta numa rede social, a ex-jogadora de vôlei ressaltou que o atleta deve responder como cidadão independentemente de seu status como esportista.

“Antes de atleta, o jogador Wallace é um cidadão brasileiro e deve responder às nossas leis e instituições”, escreveu a ministra.

Já o Sada Cruzeiro publicou nota na qual lamenta a postagem do atleta e pede desculpas. “O Sada Cruzeiro lamenta profundamente a publicação realizada pelo nosso atleta Wallace e o seu conteúdo. Vivemos um momento delicado, em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações”, diz o texto.

“Ressaltamos, principalmente, que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada, e da parte do Sada Cruzeiro pedimos sinceras desculpas a todos”, acrescentou o clube.

“Tiro em Lula”: Wallace, do vôlei, se desculpa e admite erro após má repercussão de post