Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Influenciadoras presas após tiroteio com mortes em pousada de luxo na BA foram liberadas em audiência de custódia. (Foto: Reprodução)

Dois homens morreram em confronto com policiais militares na Praia do Garcês, na cidade de Jaguaripe, baixo sul da Bahia, e duas influenciadoras digitais que estavam com eles foram presas enquanto tentavam fugir da polícia, na tarde de segunda-feira (11). As mulheres não têm antecedentes criminais e vão aguardar o andamento das investigações em liberdade. Elas foram liberadas após audiência de custódia realizada na tarde desta terça-feira (12).

Moradores chamaram a PM por meio do 190 e informaram que havia homens armados na Pousada Paraíso Perdido. Quando a polícia chegou ao local, foi recebida a tiros pelos dois homens e revidou.

Os suspeitos foram baleados e chegaram a ser socorridos e levados para o Hospital Gonçalves Martins, em Nazaré, mas não resistiram aos ferimentos.

Os homens foram identificados como Agnaldo Leite da Silva Neto, de 29 anos, conhecido como Neto Talisca, e Felipe Augusto Machado, de 28, conhecido como Batoré.

De acordo com a PM, Agnaldo era fugitivo do sistema carcerário e tinha sido preso acusado de tráfico de drogas.

As duas influenciadoras foram identificadas como Laylla e Adrian Grace. A reportagem tenta contato com a defesa das duas.

A pousada é a mesma onde o dono Leandro Troesch, que cumpria prisão domiciliar, foi encontrado morto em fevereiro deste ano.

Prisão durante fuga

As duas influenciadoras foram presas enquanto tentavam fugir em uma caminhonete. Elas foram levadas para a delegacia de Santo Antônio de Jesus.

No carro foi encontrado cocaína, segundo o tenente-coronel Edmundo Assemany, que é o comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar, em Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano.

“Elas estavam acompanhadas dos indivíduos [que foram baleados]. Uma delas disse que tinha um relacionamento com esse indivíduo há muitos anos, sabia que ele era envolvido com o crime, mas não sabia exatamente como era o envolvimento dele com o crime, mas que ela sabia, sim”, disse o comandante.

Ainda segundo o policial, havia drogas, duas pistolas, dinheiro e sete cartões de crédito.

“No interior do veículo onde elas estavam havia uma quantidade grande de drogas. Um quilo de cocaína é uma quantidade bastante razoável de droga, e, por conta disso, elas foram apresentadas também na delegacia, onde o delegado entendeu que era necessário lavrar o flagrante contra elas também”, completou.

Morte misteriosa

Além de ser point dos famosos no baixo-sul da Bahia, a pousada Paraíso Perdido tem ficado em evidência nos últimos meses por causa da morte do dono do estabelecimento, o Leandro Troesch. Ele foi encontrado sem vida em um dos quartos do local, no dia 5 de fevereiro.

Um funcionário de Leandro, o Marcel Vieira, foi morto dias depois em Camassandi. Conhecido como Billy, ele era considerado pela polícia a testemunha chave para entender a morte do patrão.

As principais suspeitas de envolvimento no crime são a esposa de Leandro, Shirley Figueredo, e Maqueila Bastos, amiga de Shirley, que tiveram prisões decretadas. Maqueila foi detida em Sergipe no dia 24 de março, por ordem judicial, e transferida para Salvador na última terça-feira (5). As informações são do portal de notícias G1.

