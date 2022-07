Mundo Tiroteio em shopping deixa quatro mortos nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Após assassinar três pessoas na praça de alimentação, o atirador foi morto em Greenwood Foto: Reprodução de TV Após assassinar três pessoas na praça de alimentação, o atirador foi morto em Greenwood. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um tiroteio em um shopping em Greenwood, no Estado norte-americano de Indiana, deixou quatro mortos no início da noite de domingo (17). Um homem armado com um fuzil abriu fogo na praça de alimentação do Greenwood Park Mall, informou o chefe de polícia da cidade, Jim Ison.

Uma pessoa armada que estava no local reagiu e matou o atirador, de 22 anos, depois que ele já havia executado três vítimas. O tiroteio provocou correria no shopping. Pelo menos outras duas pessoas ficaram feridas.

“O verdadeiro herói do dia é o cidadão que portava legalmente uma arma de fogo naquela praça de alimentação e conseguiu parar o atirador assim que começou”, afirmou Ison.

Uma série de ataques a tiros em locais públicos neste ano renovaram o debate sobre a regulamentação de armas de fogo nos Estados Unidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo