Brasil Parcela de julho do Auxílio Brasil começa a ser paga

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Neste mês, mais de 18,13 milhões de famílias receberão o Auxílio Brasil Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Neste mês, mais de 18,13 milhões de famílias receberão o Auxílio Brasil. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O pagamento da parcela de julho do programa Auxílio Brasil começou nesta segunda-feira (18), com a liberação do dinheiro para os beneficiários que possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 1.

Os demais beneficiários receberão a quantia até o dia 29 deste mês. Em julho, mais de 18,13 milhões de famílias ganharão o Auxílio Brasil, de acordo com o Ministério da Cidadania, totalizando R$ 7,6 bilhões. O valor médio do benefício neste mês é de R$ 408,80.

A PEC (proposta de emenda à Constituição) que prevê o aumento de R$ 200 no valor mínimo do benefício e a inclusão de mais 1,6 milhão de famílias que aguardam na fila do programa entrará em vigor a partir de agosto.

Segundo dados do governo federal, o Nordeste é a região com o maior número de beneficiários: quase 8,6 milhões de famílias. Na sequência, aparecem Sudeste (5,2 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,2 milhão) e Centro-Oeste (941 mil).

