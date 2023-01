Mundo Tiroteio na Califórnia: suspeito de matar 10 pessoas em celebração do Ano Novo Lunar é encontrado morto

23 de janeiro de 2023

Tiroteio aconteceu na cidade de Monterey Park, na Califórnia. Suspeito teria se matado após o ataque. (Foto: Reprodução)

O suspeito de matar 10 pessoas e deixar outras 10 feridas em um tiroteio na cidade de Monterey Park, na Califórnia, foi encontrado morto, segundo a polícia local. O atirador identificado como Huu Can Tran, de 72 anos, teria se matado após atacar pessoas em uma casa de dança onde acontecia uma celebração pela chegada do Ano Novo Lunar na noite de sábado (21).

O que se sabe sobre o ataque:

– O ataque aconteceu por volta das 22h20 no horário local (3h da manhã no horário de Brasília), em uma casa de dança.

– As vítimas participavam de uma celebração pela chegada do Ano Novo Lunar.

– Cinco homens e cinco mulheres morreram. Todas as vítimas aparentavam ter mais de 50 anos, segundo a polícia.

– Outras 10 pessoas ficaram feridas e sete ainda estão hospitalizadas.

– A polícia acredita que o suspeito tentou atacar frequentadores de outro clube de dança pouco depois do primeiro ataque, mas foi desarmado por um grupo de pessoas.

– Huu Can Tran foi identificado como suspeito do ataque.

– Ele foi encontrado morto com um tiro na cabeça, dentro de uma van no domingo (22).

– A polícia investiga a motivação do crime.

Origem asiática

Monterey Park é uma cidade de cerca de 60 mil habitantes a cerca de 11 km do centro de Los Angeles. Cerca de dois terços de seus residentes têm origem asiática, de acordo com dados do censo dos EUA, e a cidade é conhecida por seus muitos restaurantes e mercearias chineses.

O tiroteio aconteceu próximo à onde acontecia um festival de celebração pela chegada do Ano do Coelho no calendário lunar.

Muitas ruas do centro da cidade foram fechadas para as festividades do Ano Novo Lunar, que atraem milhares de pessoas de todo o sul da Califórnia.

A imprensa local estima que dezenas de milhares de pessoas tinham passaram pela região do festival durante o sábado. As comemorações que haviam sido planejadas para o domingo foram canceladas.

Tiroteios em massa são recorrentes nos Estados Unidos, e o ataque em Monterey Park foi o mais mortal desde maio de 2022, quando um atirador matou 19 alunos e dois professores em uma escola em Uvalde, Texas. O tiroteio mais mortal da história da Califórnia ocorreu em 1984, quando um atirador matou 21 pessoas em um McDonald’s em San Ysidro, perto de San Diego.

O Ano Novo Lunar, que é comemorado especialmente pelos chineses, vietnamitas e outros países do Leste Asiático, começou no último sábado. As informações são do portal de notícias G1.

