Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

O contrato vai até o final de 2024. Foto: CBF/Divulgação O contrato vai até o final de 2024. (Foto: CBF/Divulgação) Foto: CBF/Divulgação

O Flamengo anunciou, na noite desta segunda-feira (9), a contratação de Tite como novo técnico da equipe. O contrato vai até o final de 2024. O Rubro-Negro estava sem treinador desde a saída do argentino Jorge Sampaoli, no fim de setembro.

O ex-técnico da Seleção Brasileira masculina de Futebol assume os treinos do clube carioca já a partir desta terça (10), e será acompanhado pelos auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico Fábio Mahseredjian e do analista de desempenho Lucas Oliveira.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã. A comissão técnica do novo comandante contará com os auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico, Fábio Mahseredjian, e do analista de desempenho, Lucas Oliveira. Desejamos um ótimo trabalho a todos e muito sucesso com o Manto Sagrado!”, diz o comunicado do clube nas redes sociais.

Desde que deixou à Seleção Brasileira, em 2022, Tite priorizou ofertas de clubes da Europa, entretanto, não chegou a nenhum acordo. Ele chegou a ter conversas com o Corinthians.

Tite defendeu a Seleção Brasileira de 2016 a 2022. Assumiu ainda nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 e disputou dois Mundiais, o da Rússia, em que foi eliminado nas quartas de final contra a Bélgica, e do Catar, em 2022, quando foi eliminado também nas quartas, mas contra a Croácia.

No comando do treinador, a Seleção Brasileira teve a melhor campanha da história das Eliminatórias Sul-Americanas, no ciclo para a Copa disputada no Catar, desde que a disputa assumiu o formato de pontos corridos (edição que definiu os classificados para o Mundial de 1998).

