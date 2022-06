Porto Alegre Tite e Falcão participam de jantar beneficente para ajudar crianças com diabetes, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Na ocasião, Falcão (D) e Tite (E) contaram histórias proporcionadas pelo esporte para as crianças Foto: Fábio Martins/Divulgação Na ocasião, Falcão (D) e Tite (E) contaram histórias proporcionadas pelo esporte para as crianças. (Foto: Fábio Martins/Divulgação) Foto: Fábio Martins/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Centenas de pessoas se reuniram em prol de crianças e jovens com diabetes, na última -feira (22), na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Um bate-papo descontraído de dois grandes nomes do futebol brasileiro, Tite e Paulo Roberto Falcão, foi a grande atração do Jantar Copa do ICD, organizado pelo Instituto da Criança com Diabetes para levantar recursos para a causa.

O técnico da Seleção Brasileira de futebol e o presidente do Conselho de Administração do ICD falaram sobre Copa do Mundo e contaram histórias proporcionadas pelo esporte. Tite respondeu a perguntas de crianças atendidas pela entidade, que lhe entregaram uma joia doada pelo Studio Leila Fraga – homenagem desenvolvida a partir da águia que é a mascote do instituto. O amuleto visa inspirar e dar sorte ao comandante durante a Copa do Mundo deste ano.

O jantar contou com a doação de diversas pessoas e empresas. Foram 12 chefs apoiadores apresentando pratos distintos, assim como mesas de doces e cafés. Todas as ilhas gastronômicas foram decoradas por renomados cerimonialistas da Capital. Além disso, atrações em clima de festa foram apresentadas pela produtora artística Funline.

Tite destacou que “a vida de uma criança e ser solidário é algo muito maior”. Para Falcão, que disputou as Copas de 1982 e 1986 defendendo a camisa verde e amarela, o evento marcou o reencontro de pessoas engajadas com a causa, após dois anos afastadas em função da pandemia de coronavírus.

A noite também foi de conscientização sobre a doença, que atinge cerca de 9 mil pessoas entre 0 e 20 anos no RS, conforme levantamento do instituto. “Nós atendemos cerca de 46% dessa demanda em todo o Estado e, nestes 24 anos de atuação, já conseguimos um índice de redução hospitalar de 94%. Isso significa, na prática, mais qualidade de vida e segurança às famílias, além de uma grande economia aos cofres públicos. Eventos como esse tornam todo esse trabalho possível”, afirmou o diretor-presidente do ICD, médico endocrinologista Dr. Balduíno Tschiedel.

Atualmente, o ICD atende, gratuitamente, mais de 4,4 mil crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. Cerca de 400 mil atendimentos já foram realizados desde o início efetivo dos trabalhos, em janeiro de 2004.

A edição do Jantar da Copa do ICD teve como patrocinadores a Bom Princípio Alimentos, Panvel e Dassette Pharma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre