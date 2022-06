Porto Alegre Prazo para acompanhamento de saúde obrigatório do programa Auxílio Brasil termina na quinta-feira

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2022

A prefeitura de Porto Alegre informou que os beneficiários do programa Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, devem realizar até quinta-feira (30) a avaliação semestral de saúde obrigatória para a manutenção do benefício.

De acordo com a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), durante o atendimento nas unidades de referência, são verificados o calendário vacinal (é necessário trazer a carteira de vacinação) e o estado nutricional (peso e altura) de crianças até 7 anos, além da realização do pré-natal para as gestantes de qualquer idade. Mulheres entre 14 e 44 anos também devem ser acompanhadas pelas equipes.

O procedimento é uma exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para que os beneficiários permaneçam no programa do governo federal.

A lista de postos de saúde disponíveis para a realização da avaliação em Porto Alegre podem ser conferidas no site da prefeitura.

Auxílio Brasil

Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo Auxílio Brasil em todo o País. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. O pagamento da parcela de junho termina no dia 30. Os beneficiários podem consultar mais informações nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem.

Neste mês, junto com o benefício do Auxílio Brasil, o governo federal paga o Auxílio Gás às famílias integrantes do CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal). Com valor de R$ 53 em junho, o benefício tem duração prevista de cinco anos. O programa beneficiará 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026 com o pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 quilos.

