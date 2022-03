Seleção Tite esboça seleção brasileira com sete mudanças para enfrentar a Bolívia

Técnico não poderá contar Neymar e Vini Júnior para duelo na altitude de La Paz. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A Seleção Brasileira terá diversas mudanças na escalação para enfrentar a Bolívia, nesta terça-feira (29), às 20h30 (de Brasília), em La Paz, pela última rodada das Eliminatórias. Sem poder contar com os atacantes Neymar e Vini Júnior, suspensos, o técnico Tite esboçou as alterações na tarde deste domingo (27).

Em treino tático realizado sob forte neblina na Granja Comary, em Teresópolis, Tite trabalhou o time titular com a seguinte escalação: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Éder Miltão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Philippe Coutinho, Richarlison e Antony.

Caso confirmadas essas trocas, o Brasil terá sete mudanças em relação ao jogo contra o Chile. Entram Daniel Alves, Éder Militão, Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães, Philippe Coutinho e Richarlison nos lugares de Danilo, Thiago Silva, Guilherme Arana, Casemiro, Fred, Neymar e Vini Jr.

Tite procurou ensaiar o posicionamento e a movimentação dos jogadores em momentos de pressão no campo adversário, no meio de campo e também em lances de bola parada. A atividade contou com a presença de torcedores e convidados dos atletas e da CBF.

Durante uma parte do treino com todo o grupo (em campo reduzido) e depois no campo anexo, a equipe sem colete, que ao que tudo indica será a reserva, contou com: Everson, Danilo, Thiago silva, Felipe e Arana; Casemiro, Fred e Arthur; Rodrygo, Martinelli e Erick Marcus (jogador do sub-20 do Vasco convidado para completar a atividade).

A Seleção Brasileira encerra a preparação para este jogo nesta segunda (28) pela manhã. Na sequência, o grupo embarca para a Bolívia, onde ficará na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Para minimizar os efeitos da altitude, a Seleção viajará para La Paz apenas no dia da partida.

O Brasil lidera as eliminatórias com 42 pontos, quatro a mais do que a Argentina, segunda colocada. As seleções ainda se enfrentarão, em duelo que deveria ter ocorrido em setembro do ano passado, mas acabou suspenso após intervenção de agentes da Anvisa. Após determinação da Fifa, a tendência é que o clássico ocorra em junho, na Austrália.

