Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 220. (Foto: RioTur/Divulgação)

A Seleção Brasileira recebe o Chile no Maracanã, na próxima quinta-feira (24), e a CBF espera somar o melhor público pós-pandemia da covid em solo nacional. A entidade colocou 70 mil ingressos à venda e acredita em lotação máxima do estádio carioca na última aparição no País pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

No último fim de semana, o Flamengo levou 63.450 pessoas na reabertura do Maracanã em jogo diante do Bangu. A CBF acredita que o jogo com os chilenos, mesmo com a Seleção Brasileira já classificada, pode superar a marca.

Os ingressos para a penúltima rodada das Eliminatórias, que pode garantir o título simbólico ao Brasil caso vença e a Argentina, na sexta-feira (25), não passe da Venezuela, serão vendidos exclusivamente pelas redes sociais.

O bilhete mais barato será a meia entrada para o setor Leste Superior, a R$ 40. O mais caro é a inteira para os setores Leste e Oeste Inferior, a R$ 220 cada. Norte e Sul saem por R$ 120.

Os protocolos contra a covid deverão ser cumpridos para o jogo da seleção brasileira. De acordo com as autoridades sanitárias locais, o acesso ao Maracanã será condicionado à apresentação do comprovante de vacinação. Aos torcedores com menos de 50 anos serão necessárias duas doses (ou a dose única). Os maiores de 50 anos terão de comprovar a dose de reforço.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 39 pontos, diante de 34 da Argentina. Além dessas duas rodadas finais, as seleções ainda têm pendentes o jogo entre elas adiado na Neo Química Arena.

