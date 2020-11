“Sempre que você tem um atleta do nível do Neymar, com uma facilidade imensa de romper a primeira marcação e gerar desequilíbrio no adversário, a equipe vai sentir (o desfalque). No momento em que eles conseguiram imprimir uma marcação forte, o time acabou sentindo mais falta ainda”, disse Matheus Bachi.

Com nove pontos em três rodadas, a Seleção Brasileira lidera as Eliminatórias Sul-Americanas. Às 20h (de Brasília) de terça-feira (17), ainda desfalcada de Neymar, a equipe comandada por Tite entra em campo para enfrentar o Uruguai, no Estádio Centenário.

Barcelona

O Barcelona vive um período de indefinições em seu futuro com relação a quem será o próximo presidente, após a renúncia de Josep Maria Bartomeu, no final de outubro. E, em meio à escolha dos candidatos que participarão do pleito, o nome de Neymar parece ter voltado à pauta culé.