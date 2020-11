Esporte Jogando fora de casa pelo Brasileirão, Inter perde por 2 a 0 para o Santos

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter sofreu, na tarde deste sábado (14), a sua segunda derrota sob o comando do técnico Abel Braga. Desta vez, o resultado negativo foi pelo Campeonato Brasileiro. O Colorado perdeu por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela 21ª rodada do torneio.

Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. O time paulista abriu o placar aos 13 minutos, com Ivonei. Aos 22, Kaio Jorge ampliou a vantagem do Peixe.

O time do Inter que iniciou o duelo teve novidades: o meio-campista Mauricio estreou com a camisa colorada, e Rodrigo Dourado começou pela primeira vez uma partida desde o seu afastamento por lesão. A equipe do Santos, por sua vez, atuou desfalcada em razão de diversos casos de coronavírus no grupo, incluindo o técnico Cuca.

Logo no início do confronto, Edenilson sentiu lesão após dividida e foi substituído por Rodrigo Lindoso. O primeiro tempo foi de muita intensidade física, forte marcação e raras investidas no ataque em ambos os lados.

O Inter teve dificuldades para finalizar, mas correu risco apenas em uma cobrança de falta, aos 39 minutos, defendida por Marcelo Lomba.

O segundo tempo começou com o time colorado criando sucessivas oportunidades de gol. Porém, em um lance de bola parada, Ivonei abriu o placar para o Santos. Depois, com Kaio Jorge ampliando a vantagem para 2 a 0, ficou complicado para o clube gaúcho reagir.

O Inter voltará a campo na quarta-feira (18) para decidir, com o América-MG, em Belo Horizonte, a classificação às semifinais da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso é contra o Fluminense, no dia 22 de novembro.

Ficha técnica

Santos (2): John; Luiz Felipe, Luan Peres e Wagner; Pará, Vini Balieiro, Ivonei (Arthur Gomes) e Felipe Jonathan; Marinho, Kaio Jorge (Tailson) e Lucas Braga (Marcos Leonardo). Técnico: Marcelo Fernandes (substituto de Cuca).

Internacional (0): Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado (Praxedes), Marcos Guilherme (Leandro Fernández), Edenilson (Rodrigo Lindoso) e Mauricio (D’Alessandro); Thiago Galhardo e Abel Hernández (Yuri Alberto). Técnico: Abel Braga.

Gols: Ivonei, aos 13 min do segundo tempo, e Kaio Jorge, aos 22 min do segundo tempo.

Cartões amarelos: Rodrigo Lindoso, Rodinei (I); Kaio Jorge (S).

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior. VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior.

Estádio: Vila Belmiro.

