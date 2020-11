O diretor da EMA (Agência Europeia de Medicamentos), Guido Rasi, afirmou neste sábado (14) que uma vacina contra o novo coronavírus pode começar a ser distribuída na Europa a partir de janeiro.

“Se os dados são sólidos, poderemos dar o sinal verde para a primeira vacina até o fim do ano e começar a distribuição a partir de janeiro”, declarou o diretor.

A Comissão Europeia, responsável pela autorização final das vacinas, anunciou que acertou com a Pfizer e a BioNTech a compra de cerca de 300 milhões de doses do imunizante.

“Temos recebido também dados pré-clínicos da AstraZeneca e tivemos várias discussões com a Moderna. Com uma vacina no mercado em janeiro, teremos os primeiros efeitos sobre a propagação do vírus em cinco ou seis meses, especialmente durante o próximo verão europeu”, destacou o diretor.

Ainda que as previsões otimistas se confirmem, Rasi afirmou que está claro que não será possível uma vacinação ampla da população, e pessoas “mais expostas”, como idosos e profissionais da saúde, devem ser priorizadas. Rasi acredita, no entanto, que vacinar mais da metade da população europeia, algo em torno de 500 milhões de doses, terá um efeito significativo na contenção da pandemia.

“Se tudo correr bem, até o final de 2021 teremos uma imunização suficiente”, completou. O mandato de Rasi na diretoria da EMA terminou nesta sexta. A farmacêutica Emer Cooke substituiu ele no posto.