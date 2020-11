Esporte O Grêmio vence o Ceará por 4 a 2 e confirma sua ascensão no Brasileirão

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

A vitória deixou o Tricolor a cinco pontos do líder, com um jogo a menos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio entrou em campo na noite deste sábado (14), diante do Ceará, para disputar a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado na competição, o Tricolor teve uma bela atuação e conseguiu manter sua invencibilidade, vencendo os visitantes de goleada, pelo placar de 4 a 2. Os gols foram assinalados por Jean Pyerre, Pepê, Diego Souza e Churín. Com o resultado, o Grêmio chega a 33 pontos e ocupa a 7ª posição na tabela da competição.

Primeiro tempo

A primeira tentativa do Tricolor no ataque saiu com uma jogada de Jean Pyerre, que acionou Pepê na esquerda, avançou em direção a área e finalizou, mas a defesa adversária conseguiu cortar o lance, aos 4’. No minuto seguinte, foi a vez de Diego Souza cruzar da meia direita, na medida para o camisa 10, que chutou de primeira, mas por sobre a meta.

Com 9 minutos de bola rolando, passando do círculo central, Jean Pyerre serviu Pepê, que acionou Diego Souza na área. O centroavante tentou a finalização, mas a bola explodiu na marcação.

Outra boa chance tricolor saiu aos 16’, após uma troca de passes rápida fora da área. O camisa 10 recebeu o último passe e finalizou de longa distância, obrigando Fernando Prass a fazer uma grande defesa. Em seguida, teve uma falta perigosa a seu favor, pelo meio, na entrada da área. Em uma linda cobrança, Jean Pyerre foi efetivo e colocou no canto direito do gol, estufando as redes e assinalando o primeiro gol gremista, aos 19 minutos.

Mas a resposta dos visitantes chegou na sequência e com perigo. Em um lance de contra-ataque, Fabinho recebeu na direita, invadiu a área e bateu forte – a bola explodiu na rede, pelo lado de fora.

Não demorou e a intensidade no ataque resultou no segundo gol gremista. Jean Pyerre abriu na direita para Luiz Fernando, que fez um cruzamento rasteiro na medida para Pepê. O atacante chegou e mandou de primeira, ampliando o placar sobre o time cearense, com 32’ jogados.

O Ceará conseguiu descontar aos 36 minutos, com Kelvin, que arriscou de fora da área, houve o desvio em David Braz, enganando Vanderlei, que não conseguiu fazer a defesa.

Mas aos 39’, Luiz Fernando protagonizou um lindo lance, aplicando um chapéu na marcação e acionando Diego Souza, que só teve o trabalho de completar para o fundo das redes.

Na reta final, o Ceará teve uma chance em escanteio. A bola foi colocada no centro da área, Tiago subiu mais que a zaga gremista e desviou de cabeça, mas direto pela linha de fundo.

Segundo Tempo

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação na etapa complementar. Logo aos 5’, o Tricolor chegou bem, com um passe de calcanhar de Diogo Barbosa acionando Pepê. A bola terminou com Jean Pyerre, que optou por arriscar um chute colocado, mas a bola subiu demais e saiu por cima da meta.

Os gremistas seguiram pressionando no campo de ataque e desta vez, foi Luiz Fernando quem recebeu um passe e chutou de primeira, mas o atacante acabou isolando, perdendo a chance de ampliar.

Aos 15’, Diogo Barbosa recebia um passe na área, mas acabou flagrado em posição irregular e a chance tricolor foi anulada pela arbitragem.

Os cearenses tentaram responder minutos depois, com um cruzamento de Samuel buscando Cléber, mas o atacante não passou pela zaga gremista.

Quase na metade da etapa complementar, o técnico Renato Portaluppi providenciou duas alterações. Diego Churín e Éverton ocuparam os lugares de Diego Souza e Pepê.

Na sua primeira participação no jogo, após uma cobrança de escanteio de Jean Pyerre, dentro da pequena área, Churín mandou de cabeça para o fundo das redes, marcando o quarto gol do Tricolor, aos 24’.

Aos 38’, o Tricolor teve uma nova oportunidade em cobrança de falta, frontal, mas de longa distância. David Braz foi para a cobrança, mandou direto e a bola carimbou a trave – por pouco não entrou.

Nos minutos finais, o Ceará teve uma falta da intermediária, em que Samuel chutou rasteiro, mandando pela linha de fundo, sem perigo para a meta Tricolor. Mas após uma cobrança de escanteio, Tiago conseguiu se antecipar a zaga e desviou de cabeça, descontando para os adversários.

Ficha técnica

Grêmio: Vanderlei, Paulo Miranda (David Braz), Rodrigues, Diego Barbosa, Victor Ferraz, Darlan (Thaciano), Matheus Henrique (Lucas Silva), Jean Pyerre, Luiz Fernando, Pepê (Éverton), Diego Souza (Churín). Técnico: Renato Portaluppi.

Ceará: Fernando Prass, Tiago Pagnussat, Bruno Pacheco, Mateus Gonçalves (Jacaré), Ricardinho (Charles), Luiz Otávio, Fabinho (Pedro Naressi), Samuel Xavier, Kevlyn (Wescley), Fernando Sobral e Cléber (Vizeu). Técnico:

Arbitragem: José Mendonça da Silva Junior (PR), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR) VAR (árbitro de vídeo): Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

