Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

"Pressão é inevitável", disse o treinador gaúcho. Foto: Lucas Figueiredo/CBF "Pressão é inevitável", disse o treinador gaúcho. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Tite revelou que recebeu mensagens de alguns treinadores brasileiros antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Entre os treinadores com quem trocou, estão Abel Braga, hoje sem clube, e Paulo Autuori. A equipe brasileira enfrenta a Sérvia, nesta quinta-feira (23), às 16h, pelo Grupo G.

Durante a preparação e antes da convocação da Seleção Brasileira, já havia trocado ideias com Dorival Jr, do Flamengo, e também com Ricardo Gomes, observador da Seleção e focado nos adversários.

Sobre a estreia contra a Sérvia, Tite confessou estar menos tenso depois da experiência na Copa do Rússia. “Primeira coletiva no Mundial… Frio na barriga é menor. O aprendizado é teórico, mas muito mais prático. Estou um pouco mais em paz, um pouco mais Adenor”, afirmou o técnico.

Na sequência, questionado por um jornalista espanhol sobre o peso de 20 anos sem conquistas em Copas do Mundo, tratou de dizer que só carrega culpa por quatro anos de jejum.

“Calma, não vem jogar toda essa responsabilidade para mim (risos). É uma história muito linda, traz pressão, mas daquilo que tudo que o País vive, o futebol está na rua, é uma ferramenta de educação. A gente sonha em fazer uma grande Copa, em fazer o seu melhor. Se não for campeão, que façamos o nosso melhor”, declarou. “Pressão é inevitável”, completou.

Sem querer confirmar a escalação titular, Tite sofreu pressão da imprensa brasileira para revelar se realmente vai colocar o Brasil. Ele respondeu com bom humor e evitou confirmar Vini Júnior no onze titular.

Ao final da entrevista oficial, Tite ainda bateu um papo informal com os jornalistas e afirmou que o frio na barriga no Catar é menor do que o na Rússia há quatro anos.

A derrota da Argentina para a Arábia Saudita também acendeu o sinal de alerta em Tite. “Serve como análise e reflexão. Não tem grande, facilidade maior ou menor, não tem grife, tem orgulho de cada país em fazer o seu melhor.”

O treinador foi questionado sobre a escalação, mas se esquivou e manteve o mistério.”Não vou definir para não dar ao adversário a oportunidade de saber. As variações vocês sabem e não vou falar. Faço escolhas, agrado a uns e outros não. É da escolha e da função do técnico, mas os atletas do meio para frente se escolheram também. Em cada clube eles estão com protagonismo e qualidade excepcionais”, afirmou Tite.

