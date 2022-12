Futebol Tite saiu da Seleção brasileira? Entenda

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

Em 2018, Tite foi o segundo técnico a seguir na seleção brasileira mesmo após uma eliminação em mundial Foto: Lucas Figueiredo/CBF Em 2018, Tite foi o segundo técnico a seguir na seleção brasileira mesmo após uma eliminação em mundial. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Pelo segunda vez consecutiva, a Seleção brasileira é eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo. Em 2022, a equipe foi eliminada nos pênaltis para a Croácia.

Apenas o segundo técnico a seguir na seleção brasileira mesmo após uma eliminação em mundial, Tite já afirmou que não seguirá como técnico na seleção. “Fim de ciclo”, resumiu o treinador durante coletiva de imprensa após a eliminação do torneio.

No comando do Brasil, o treinador se classificou para duas Copas. Em 2018, a equipe acabou eliminada nas quartas de final para a Bélgica. Em 2022, a derrota também foi nas quartas, desta vez o algoz brasileiro foi a Croácia. Antes mesmo do Mundial, Tite já afirmava que disputaria seu último torneio como técnico da seleção. No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não anunciou quem será o substituto do treinador no próximo ciclo.

Família muito exposta

“Funciona com ciclos e você tem que respeitá-los. Vou terminar o meu e outro profissional vai chegar, é a vida”, disse o treinador, garantindo que não sofreu durante o processo para a decisão.

“Foi decidido antes e por trás disso há maturidade, tempo, responsabilidade pelo cargo. Não vou gastar energia pensando se vou continuar, se não vou. Tenho que ganhar uma Copa do Mundo. Você tem que dar naturalidade. Sempre tive a ideia de não me perpetuar no cargo, é preciso oxigenar, as mudanças são boas. Eu também serei o novo em outro projeto”.

Segundo o treinador, o planejamento é de descansar com a família após a disputa do Mundial no Qatar. “A família também está muito exposta. A exposição é grande. Bonita, mas é dura também”, disse o treinador. “Não fico pensando nisso, apenas em trabalhar com a seleção, que é o que me faz sentir realizado como profissional e como pessoa, saindo em paz”.

