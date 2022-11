Inter Titular no Inter, goleiro Keiler desperta interesse do Vasco da Gama

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Keiller (foto) é titular e está nos planos do técnico colorado Mano Menezes para 2023 Foto: Ricardo Duarte/Inter Keiller é titular e está nos planos de Mano Menezes para 2023 Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Um dos titulares do Inter está na mira do Vasco da Gama. Keiller, o goleiro colorado, está sendo alvo do clube carioca e entrou em contato com os gaúchos, mas ainda não apresentou nenhuma proposta oficial. O treinador pretende contar com o jogador para a temporada de 2023.

O Cruz-Maltino está procurando um reforço para a posição. O titular da campanha do Vasco, o goleiro Thiago Rodrigues, não sabe ainda se ficará no clube. Apesar de não existir proposta oficial, a direção do Inter confirma uma comunicação entre os clubes e seus agentes.

Aos 26 anos, o goleiro foi criado na base do Inter, mas só conseguiu sequência no fim da temporada de 2022. O período serviu para confirmar a imagem deixada na Chapecoense no ano passado, apesar do rebaixamento catarinense.

