Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Jogador (D) deixa o Grêmio com 39 duelos e nove gols Foto: Everton Silveira/Grêmio Jogador deixa o Grêmio com 39 duelos e nove gols. (Foto: Everton Silveira/Grêmio Foto: Everton Silveira/Grêmio

O Grêmio acertou a saída do atacante Elias. O jogador deve assinar o contrato com o New York Red Bulls nesta quarta-feira (24). O negócio entre os dois clubes gira em torno de US$ 1 milhão, além dos US$ 150 mil já pagos na época. O acordo já havia sido fechado pela gestão anterior do Tricolor antes da mudança de Conselho de Administração.

Nas semanas anteriores, o time americano ficou negociando com o Grêmio. O atacante foi para a MLS com a compra fixada, mas os seus compradores acertaram a transação em um valor inferior. Nos Estados Unidos, Elias fez sete jogos e fez dois gols.

Antes de ser emprestado, ele atuou em 30 partidas pelo Tricolor e fez sete gols pelo clube gaúcho na temporada. Em 2021, foram outros nove jogos e dois gols marcados. O jogador deixa o Grêmio com 39 duelos e nove gols.

